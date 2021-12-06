«اعتدوا عليه بعصا لمعالجته من السحر».. ملابسات قتل مواطن على يد دجالين في الشرقية

تسبب محاولة اثنين من الدجالين لمواطن من أعمال السحر والشعوذة في قتله بعد الاعتداء عليه بعصا خشبية بإدعاء إخراج الجن من جسده، في محافظة الشرقية، وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس- متوفي وبه كدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال مرافقيه نجل عمته ونجل كريمة عمته، قال إن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية سيئة، وبعد الاتفاق مع شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس- لمعالجته من أعمال السحر والشعوذة، فحضرا لمنزل المجني عليه وبرفقتهما شخص آخر، وتقييد المجني عليه، وضربه بعصا بإدعاء إخراج السحر منه إلا أنه توفي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط اثنين من المتهمين.

وبمواجهتهما قررا الحضور لمسكن المجني عليه لعلاجه من السحر وحضروا مُستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ملك أحد المتهمين وتعدوا على المجني عليه بعصا خشبية بالاشتراك مع باقي المتهمين، والمُبلغان لإخراج الجن من جسد المجنى عليه، إلا أنه توفى.

وبمواجهة المُبلغان أيدا أقوال المُتهمين المضبوطين، وأرشد أحد المتهمين عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة مُحمل عليها حقيبة سوداء خاصة، “بالمتهم الهارب” بداخلها “سماعة طبية، سماعة موبايل، جهاز “مساج” يدوي، جهاز قياس الضغط.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.