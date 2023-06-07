اعتبارًا من 17 يونيو.. الشركة الوطنية لقطارات النوم تحرك أسعار الرحلات

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم

الفندقية والسياحية، عن تحريك الأسعار بالنسبة للمصريين والعرب والأجانب، قبل موسم عيد الأضحى المبارك.

حددت «الوطنية لعربات

» أن سعر تذكرةرقم “86-87” للفرد سوف يبلغ 950 جنيها مع بداية يوم 17 من شهر يونيو الجاري، بينما سعرت الشركة تذكرة المشترك المصري بقيمة 650 و الطفل بمبلغ 600 جنيه للتذكرة في نفس القطار من نفس التاريخ.

وتحرك سعر التذكرة

ذات الأرقام التالية “82-83” و “84-85” و “1086-1087” إلى 1050 جنيها للفرد و 700 للمشترك بينما تكلف تذكرة الطفل في تلك العربات 650 جنيها.

وأعلنت “

قطارات النوم” أن سعرالـ «Top VIP» سوف تصل إلى 550 جنيهًا للكرسي، بينما الوصلة لأقصر-أسوان والعكس تكلف المستخدم 200 جنيه اعتبارًا من 17 يونيو 2023.

والجدير بالذكر أن الوطنية للقطارات النائمة «ernst» هي أول شركة مصرية تقوم بتشغيل خدمات القطارات القومية نيابة عن السكك الحديدية المصرية.

وتشغل “الوطنية” ما يصل إلى 4 قطارات نائمة يوميًا بين القاهرة والأقصر وأسوان والعكس وتنقل ما يقرب من 400 ألف راكب سنويًا، و تعمل على توفير الوقت والمال بجانب الوصول المبكر.

وحددت الشركة في إعلانها الأخير أن تكلفة تذكرة جميع عرباتها بالنسبة للشخص العربي الغير مشترك سوف تكون 1400 جنيه مع بداية 17 يونيو، بينما يتكلف المشترك 950 جنيها والطفل 850 جنيها.

أسعار مطروح الموسمي

الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم

كشف بيان الشركة

النوم، أن تذكرة الفرد المصري في خط مطروح اعتبارًا من 24 يونيو سوف يبلغ 600 جنيه، بينما يتكلف المشترك المصري 400 و الطفل 300 جنيه.

وأوضح أن الفرد من العرب يتكلف في نفس الفترة من نفس العربات 900 جنيه، وتذكرة العربي المشترك تكلفه 600 ، بينما تبلغ تذكرة الطفل حينها 500 جنيه.

وبالنسبة إلى أسعار تذاكر الأجانب، تبلغ تذكرة الفرد منهم في 24 من شهر يونيو الجاري 60 دولارا وتنخفض قيمة تذكرة المشترك الأجنبي عن غير المشترك بواقع 15 دولارا.

تذكرة الأجنبي 130 دولارا مع بداية أكتوبر 2023

وأظهرت ايناس ناصر مديرة إدارة الحجز في الشركة الوطنية لخدمات عربات النوم، أنه اعتبارًا من يوم 1 من شهر أكتوبر القادم، سوف تصل أسعار تذاكر جميع عربات قطار النوم للشخص الأجنبي الغير مشترك 130 دولارا.

وكشفت أن سعر تذكرة المشترك الأجنبي لجميع العربات والتي تتمثل في “82-83” و “84-85” و “1086-1087” و “86-87” سوف تبلغ 90 دولارا، والطفل 80 دولارا.

وحددت الشركة الوطنية

النوم أن سعر تذكرة الـ«TOP VIP» للأجانب سوف يصل 45 دولارا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، بينما سوف تبلغ وصلة “أقصر – أسوان” والعكس 15 دولارا في نفس اليوم المذكور سابقًا.