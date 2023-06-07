اعتبارًا من 17 يونيو.. الشركة الوطنية لقطارات النوم تحرك أسعار الرحلات

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم
حددت «الوطنية لعربات
وتحرك سعر التذكرة
وأعلنت “
والجدير بالذكر أن الوطنية للقطارات النائمة «ernst» هي أول شركة مصرية تقوم بتشغيل خدمات القطارات القومية نيابة عن السكك الحديدية المصرية.
وتشغل “الوطنية” ما يصل إلى 4 قطارات نائمة يوميًا بين القاهرة والأقصر وأسوان والعكس وتنقل ما يقرب من 400 ألف راكب سنويًا، و تعمل على توفير الوقت والمال بجانب الوصول المبكر.
وحددت الشركة في إعلانها الأخير أن تكلفة تذكرة جميع عرباتها بالنسبة للشخص العربي الغير مشترك سوف تكون 1400 جنيه مع بداية 17 يونيو، بينما يتكلف المشترك 950 جنيها والطفل 850 جنيها.
أسعار مطروح الموسمي
كشف بيان الشركة
وأوضح أن الفرد من العرب يتكلف في نفس الفترة من نفس العربات 900 جنيه، وتذكرة العربي المشترك تكلفه 600 ، بينما تبلغ تذكرة الطفل حينها 500 جنيه.
وبالنسبة إلى أسعار تذاكر الأجانب، تبلغ تذكرة الفرد منهم في 24 من شهر يونيو الجاري 60 دولارا وتنخفض قيمة تذكرة المشترك الأجنبي عن غير المشترك بواقع 15 دولارا.
تذكرة الأجنبي 130 دولارا مع بداية أكتوبر 2023
وأظهرت ايناس ناصر مديرة إدارة الحجز في الشركة الوطنية لخدمات عربات النوم، أنه اعتبارًا من يوم 1 من شهر أكتوبر القادم، سوف تصل أسعار تذاكر جميع عربات قطار النوم للشخص الأجنبي الغير مشترك 130 دولارا.
وكشفت أن سعر تذكرة المشترك الأجنبي لجميع العربات والتي تتمثل في “82-83” و “84-85” و “1086-1087” و “86-87” سوف تبلغ 90 دولارا، والطفل 80 دولارا.
وحددت الشركة الوطنية