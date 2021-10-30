اعتبارًا من منتصف ديسمبر 2022.. الأردن يقرر استبعاد العمالة الوافدة من غير الحاصلين على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها ستبعد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا من البلاد، اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة RT.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه “سيُصار إلى اتخاذ إجراءات ‏مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على مطعوم كوفيد- ‏‏19 جرعتين، اعتبارًا من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، ومن بين هذه الإجراءات إبعاد غير ‏الحاصلين على المطعوم إلى خارج البلاد”.

وأضاف البيان أن ‏هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ‏ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين، ‏خاصة أنه يسمح بالحصول على المطعوم مجانًا ودون اشتراط ابراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.