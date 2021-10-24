اعتبارًا من غد.. أسعار سيارات «شيري تيجو 3» ترتفع 5100 جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وهافال، وشانجان” فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «شيري تيجو 3» بقيمة بلغت 5100 جنيه داخل السوق المحلية، التى سيتم تطبيقها اعتبارًا من غد.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، صعدت أسعار طرازات «تيجو 3» فئة «Tinted Glass» إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 244.9 ألف.

ينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.