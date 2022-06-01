اعتبارًا من اليوم .. رابط تقديم رياض الأطفال 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تقديم رياض الأطفال 2023 بالمدارس “الرسمي والرسمي لغات”.

ويبدأ تقديم رياض الأطفال اعتبارا من اليوم وحتي 30 يونيو الحالي.

رابط تقديم رياض الأطفال 2023

ويتم التقديم في مرحلة رياض الأطفال من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص؛ لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة علي الرابط التالي : https://moe.gov.eg/

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم لمرحلة رياض الاطفال عند (4 سنوات).

ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني.

وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

تقديم رياض الأطفال 2023

ونوهت وزارة التربية التعليم إلي أنه يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه خلال فترة التقدم الإلكتروني، مساعدة ولي الأمر.

بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني.

ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي.

ويمكن للمدارس متابعة أعداد المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

وبالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات.

ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.