اعتبارا من 6 مايو... «التعليم» تحدد مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 لجميع المراحل

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا يحدد مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 ، لجميع المراحل الدراسية، وتشمل صفوف النقل والشهادة الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية .

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ،على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.