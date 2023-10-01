اعتبارا من اليوم.. فواتير الطاقة في بريطانيا للأسر تهبط بنسبة 7.3%

تتجه سقف أسعار فواتير الطاقة في المملكة المتحدة إلى التراجع بنسبة 7.3 % اعتبارا من اليوم الأحد، في حين ستشهد نحو نصف الأسر ذات الدخل المنخفض ارتفاعا في أسعار فواتيرها.

ورغم انخفاض سقف أسعار فواتير الطاقة بنسبة 3ر7%، فإن الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي يعني ارتفاع ما تدفعه الأسر، حيث من المتوقع أن تستفيد الأسر الأكثر استهلاكا للطاقة بشكل كبير من انخفاض سعر الوحدة للكهرباء والغاز، في حين أن بعض الأسر التي تستهلك القليل نسبيا من الطاقة ستشهد ارتفاعا في أسعار الفواتير هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي، بحسب شبكة بلومبرج للأنباء.

وستشهد الأسرة التي يقل استهلاكها للطاقة عن 80 % من المتوسط ارتفاعا في أسعار الفواتير هذا الشتاء، وهو الوضع الذي ينطبق على نحو واحدة من بين كل ثلاث أسر في إنجلترا ونحو نصف الأسر في شريحة الدخل الأدنى، بحسب تقرير أصدرت مركز أبحاث “ريزولوشن فاونديشن” البريطاني.

وقال كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث “ريزولوشن فاونديشن” جوناثان مارشال إنه “من المتوقع أن تشهد نحو ثلاثة ملايين أسرة ارتفاع فواتيرها بأكثر من 100 جنيه إسترليني، ولذا فإن ضغط تكاليف المعيشة لم ينته بعد، خاصة بالنسبة للأسر الأكثر فقرا في إنجلترا والتي من المرجح أن تعاني من استمرار ارتفاع هذه التكاليف”.

وسينخفض سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا ليصل إلى 1923 جنيها إسترلينيا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مقارنة بـ 2074 جنيها إسترلينيا في السابق. وتحدد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا على أساس ربع سنوي.

وهذه هي أول مرة ينخفض فيها متوسط أسعار فواتير الطاقة إلى أقل من 2000 جنيه إسترليني سنويا منذ أبريل 2022، إلا أنها تظل ضعف مستويات ما قبل الأزمة تقريبا.