اعتبارا من اليوم.. «السياحة» تسمح للفنادق باستقبال الزائرين حتى 50% من طاقتها

أعلنت وزارة السياحة منذ قليل أنه اعتبارا من اليوم الإثنين سيتم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستعابية .

وقالت وزارة السياحة إن ذلك يأتى وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة منها والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ 25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

وأكد مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية، علي انه طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والاثار تقوم بالمرور بصفة مستمرة علي هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات.

وأضاف أن لجان الفحص المشتركة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، سوف تستأنف أعمال التفتيش اليوم على باقى الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين.