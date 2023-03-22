اعتبارا من اليوم.. البورصة تفتح سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ برنامج «إيديتا» لشراء 7.23 مليون سهم خزينة

أعلنت إدارة البورصة عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية.

وذلك في إطار قرارات مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، والذى تضمن الموافقة على شراء أسهم خزينة لعدد 7.23 مليون سهم، بسعر 14.5 جنيه للسهم من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR).

وذلك اعتباراً من جلسة تداول اليوم 22 مارس 2023 وحتى نهاية جلسة تداول 11 أبريل 2023.

ونوهت إدارة البورصة بأنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) .

على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.

كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وطلبت ادارة البورصة من شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية كل جلسة تداول، حيث لن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر.

ونبهت إدارة البورصة على شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.