اعتبارا من أغسطس .. ميتا مالكة فيسبوك تطرح نظام «حسابات ميتا» الجديد الخاص بها

تعدل شركة ميتا بلاتفورمز كيفية تسجيل المستخدمين للدخول إلى سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها، لتتراجع عن تغيير سابق لطلب وجود حسابات من فيسبوك، أبرز تطبيقات الشركة، على الأجهزة، بحسب وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زكربيرج في منشور على فيسبوك أمس الخميس إن الشركة ستطرح نظام “حسابات ميتا” الجديد الخاص بها اعتبارا من أغسطس .

ميتا تعلن عن خطط لإزالة شرط تسجيل الدخول إلى فيسبوك العام الماضى

وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن خطط لإزالة شرط تسجيل الدخول إلى فيسبوك العام الماضي، بعد رد فعل عنيف من المستخدمين الذين سبق لهم استخدام سماعات الرأس بواسطة حسابات منفصلة من أوكيولوس، وهي شركة الواقع الافتراضي التي استحوذت عليها ميتا، المعروفة آنذاك باسم فيسبوك، في عام 2014.

وقالت الشركة في منشور إنه من خلال هيكل تسجيل الدخول الجديد، ستتحكم “حسابات ميتا” في الوصول للأجهزة وإدارة عمليات شراء التطبيقات، بينما ستمثل ملفات تعريف “ميتا هورايزن” الوجود الاجتماعي للمستخدمين في الواقع الافتراضي.

وأضافت الشركة أنه سيكون لدى المستخدمين أيضا خيار ربط ملفاتهم الشخصية في مركز موحد لحسابات ميتا، والذي سيدمج الاتصالات الحالية بفيسبوك أو إنستجرام أو مسنجر في تجارب الواقع الافتراضي الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إنه بالنسبة للحسابات التي لم تتم إضافتها إلى مركز الحسابات، فإن الشركة ستجمع فقط بيانات المستخدم عبر التطبيقات لحساب عدد المستخدمين وفرض قواعد السلامة.

ميتا تعلن عن خطط لتوحيد هيكل المراسلة عبر التطبيقات

وأعلنت الشركة عن خطط لتوحيد هيكل المراسلة عبر التطبيقات في عام 2019، وفي وقت لاحق من ذلك العام أطلقت خدمة دفع، تسمى الآن “ميتا باي”، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها معالجة المعاملات عبر فيسبوك ومسنجر وإنستجرام وواتس آب.

ميتا تبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز

وفى أبريل الماضى، قالت شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك، إنها ستبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس.

وقالت ميتا في بيان إن الأدوات ستكون متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعابا وإكسسوارات موضة افتراضية من خلال منصة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس.