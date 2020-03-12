«اطلب» توقف خدمة توصيل الأطعمة لحين تحسن الأحوال الجوية

قررت شركة “اطلب دوت كوم” لحجز طلبات التوصيل “أونلاين” وقف عمليات التوصيل للعملاء لحين تحسن الأحوال الجوية داخل البلاد.

وطالبت شركة “اطلب” في رسالة نصية حصلت “المال” على نسخة منها، من عملائها ضرورة الابتعاد عن مناطق الخطر.

وتشهد البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس موجة من الطقس السيئ غير المستقر، فضلا عن نشاط قوي للرياح مصاحب بالأتربة مع سقوط أمطار غزيرة علي كافة أنحاء الجمهورية .

وتستهدف “طلب دوت كوم” لطلب خدمات التوصيل “أونلاين”، المملوكة لمجموعة ديلفري هيرو الألمانية، التوسع جغرافيًا على مستوى الجمهورية والوصول إلى 7 آلاف طيار بنهاية 2020.

وقال أحمد حمدي رئيس قطاع العلاقات العامة بـ “اطلب” في تصريحات سابقة لـ”المال”، إن الشركة ترحب بضم أي عدد من الكباتن الجدد على منصتها الإلكترونية، فى ظل تبنيها خطة توسعية شاملة تتضمن التوسع الجغرافي والتعاقد مع مطاعم جديدة.

وأوضح حمدي ، أن منصة “اطلب” تضم 1500 كباتن يقومون بتوصيل الطلبات للعملاء المقدمة من 5 آلاف مطعم، وتخطط الشركة لمضاعفة عدد المطاعم خلال العام الحالي.