«اطلب» تعلن عن شراكتها مع «AVON» لإتاحة منتجات التجميل عبر منصتها

قامت شركة “اطلب” العاملة في مجال طلب وتقديم الطعام أونلاين بالتعاون مع شركة “AVON” مصر لإضافة منتجاتها التجميلية على التطبيق من خلال تجربة طلب سهلة وآمنة لمساعدة مستخدميها على البقاء بالمنزل، وطلب كل احتياجاتهم دون الحاجة للخروج تماشياً مع الاتجاه السائد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

جدير بالذكر أن “اطلب” أضافت خدمات أخرى إلى تطبيقها بجانب الطعام، حيث أطلقت خدمة طلب منتجات السوبرماركت في شهر أبريل والآن تمت إضافة خدمة طلب المنتجات التجميلية لمساعدة مستخدميها على التزام منازلهم وتوفير كل احتياجاتهم من خلال التطبيق.

أضافت بربرة كاستيوني مديرة تسويق “AVON” مصر “إن جائحة انتشار فيروس كورونا تؤثر علينا جميعا، ونحن في مواجهة موقف غير مسبوق، وعلى الرغم من ذلك نحن نريد دائمًا أن نكون بجانب مستخدمينا، نزودهم بكل ما يحتاجونه بطريقة آمنة ومريحة، والتعاون مع “اطلب” سيساعدنا على تقديم تجربة طلب شاملة وإيجابية وآمنة”.

تتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين العديد من الخيارات بين المنتجات التجميلية مثل: الصابون، سائل الاستحمام، منتجات العناية بالبشرة والعطور وغيرها من منتجات العناية الشخصية التي لا يستغني عنها المستهلك، كل ذلك يمكن أن يتم بطريقة طلب سهلة وبسيطة ومشابهة لطريقة طلب الطعام التي اعتاد عليها مستخدمي التطبيق منذ سنوات.

تتوافر خدمة طلب وتوصيل منتجات AVON من خلال التطبيق في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ولكن قريبًا ستتوسع الخدمة لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة “اطلب”: “اطلب هي الرائدة في مجال طلب وتوصيل الطعام أونلاين منذ عام 1999، والآن نحن نأخد تجربة الطلب إلى مستوى جديد ومختلف من خلال إضافة خدمات جديدة إلى التطبيق.

وسيتم إضافة منتجات العناية بالصحة والبشرة لتكون خدمة جديدة تساعد مستخدمينا على الالتزام بمنازلهم في ظل الأزمة الراهنة، ونحن سعداء بمشاركة AVON الرائدة في هذا المجال، لتقديم منتجات بجودة عالية لملايين المستخدمين”.

جدير بالذكر أن الشركتين تقومان بتنفيذ إجراءات الوقاية والامان من خلال التزام كل من عامليها بارتداء معدات الوقاية من قفازات وكمامات، إضافة إلى التعقيم الدائم بالسائل الكحولي، وتطبيق خاصية التوصيل عن بعد مع الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

