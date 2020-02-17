اتصالات وتكنولوجيا

«اطلب» تطلب مستشاري حسابات برواتب 6800 جنيه شهريًا

شاملة مصروفات التأمين الطبي والاجتماعي
المال - خاص 5:19 م, الأثنين, 17 فبراير 20 5:19 م, الأثنين, 17 فبراير 20

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أعلنت شركة اطلب دوت كوم، لطلب خدمات التوصيل أونلاين عن حاجتها إلى تعيين مستشاري حسابات برواتب تصل إلى 6800 جنيه، شاملة مصروفات التأمين الطبي والاجتماعي.

وبحسب بيان نشرته الشركة على موقع “فيسبوك”، فإن مواعيد المقابلة بدأت من اليوم وتنتهي الخميس المقبل 19 فبراير فى مقر الشركة الرئيسي بالمعادي من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الرابعة عصرا.

وقالت الشركة إن وظيفة مستشار الحسابات هو العمل على إدارة وحل طلبات العملاء، كما اشترطت على المتقدمين أن يكونوا حديثي التخرج من الذكور ويتقنوا التحدث باللغة الإنجليزية وألا يزيد العمر على 35 سنة.

وتأسست «اطلب» في عام 1999، وهي مملوكة بالكامل لمجموعة ديلفري هيرو التى تعمل فى أكثر من 45 دولة حول العالم فى الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويتولي سفيان مرزوقي منصب المدير الإداري للشركة مؤقتًا خلفًا لوليد السعدني، والذى أصبح مستشارًا لمجموعة ديلفري هيرو الألمانية فى منطقة الشرق الأوسط، المالكة لمنصتي “اطلب” المصرية و”جلوفو” الإسبانية التى انسحبت مؤخرًا من 4 أسواق حول العالم، ومنها مصر.

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بقلم المال - خاص

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