اطلاق مهرجان تمكين الشباب في 20 محافظة

هبة حامدأطلقت سفارات المعرفة، التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في 20 محافظة مهرجان تمكين الشباب، في الفترة من منتصف يوليو الجاري حتي منتصف سبتمبر المقبل.يأتي هذا في إطار الاحتفال السنوي للأمم المتحدة باليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يحل يوم 15 يوليو من كل عام.وقال الدكتور مص

هبة حامد

أطلقت سفارات المعرفة، التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في 20 محافظة مهرجان تمكين الشباب، في الفترة من منتصف يوليو الجاري حتي منتصف سبتمبر المقبل.

يأتي هذا في إطار الاحتفال السنوي للأمم المتحدة باليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يحل يوم 15 يوليو من كل عام.

وقال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك اهتماما خاصا بالشباب توليه المكتبة في إطار حرصها علي تطوير قدرات ومهارات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الفكر المتطرف، وافساح المجال أمامهم للتعبير عن رأيهم، والمساهمة الجادة في جهود بناء الوطن.

ويهدف المهرجان إلى تمكين الشباب ودعم روح المبادرة وتنمية مهاراتهم لتهيئتهم لسوق العمل، من خلال عقد مجموعة متنوعة من ورش العمل في تنمية المهارات التكنولوجية والتسويق الإلكتروني، ومهارات الاتصال والتواصل ومهارات التفاوض، والعرض الفعّال، ومهارات التعلم الذاتي، ومهارات التعامل مع الكفيف واستخدام العصا البيضاء، ومهارات حل المشكلات، والعمل ضمن فريق.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي- إن الورش تتضمن جانبًا فنيًا للحرف اليدوية يشتمل على ورش عمل عن الفنون والتراث المحلي لكل محافظة مع مراعاة تبادل خبرات الحرف بين السفارات في مختلف المحافظات، بحيث يتدرب شباب جامعات إقليم الدلتا على الحرف اليدوية المميزة لإقليم الصعيد، بينما يتدرب شباب جامعات إقليم الصعيد على فنون وحرف التراث المحلي بمدن القناة والإسكندرية.