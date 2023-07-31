اضغط هنـــا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة لعام 2023 أعلى من العام الماضي، وتتراوح بين 78% و79%.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع نسب النجاح في المواد أدى إلى زيادة النسبة العامة عن العام الماضي، حيث وصلت في العام الماضي إلى 75.4%. كما تم استلام نتائج الثانوية العامة لعام 2023 من المركز التصحيحي المركزي، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد جمعها بشكل نهائي، وستصل إلى مكتب الوزير يوم السبت.

وتسلم مركز التصحيح المركزي نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترولات على مستوى الجمهورية.

وأنهت جميع الكنترولات أعمال التصحيح ومراجعة النتيجة.

وأشارت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن آخر مرحلة من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 انتهت السبت بتجميع النتيجة بشكل نهائي، وتم تجميعها لاعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023.

وسيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ستُعلن صباح غدٍ الأحد. كما يُمكن للطلاب الدخول برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة ومعرفة درجاتهم الكلية في جميع المواد وحالتهم.

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