اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.. «الأرصاد» تعلن درجات حرارة غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف الانحاء المصرية، وتصل فى القاهرة 32 للعظمي و19 للصغري، والإسكندرية 27 للعظمي و20 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و19 للصغري.

الطقس فى القاهرة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس غدا مائل للحرارة نهارا و لطيف ليلا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس حار على جنوب سيناء نهارا و معتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا فى الصعيد

وذكرت الارصاد، ان مدن الصعيد تشهد طقس حار نهارا شمالا وشديد الحرارة جنوبا ، ولطفيف الى معتدل ليلا، وتسجل درجة الحرارة غدا السبت فى سوهاج 35 للعظمي و 23 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت تسجل فى شبين الكوم 32 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 33 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة غدا القناة

كما تسجل درجة الحرارة غدا على مدن القناة فى بورسعيد تبلغ 30 للعظمي و 21 للصغري، و الاسماعيلية 32 للعظمي و 19 للصغري، والسويس 32 للعظمي و 20 للصغري، فيما تسجل على العريش 30 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 18 للصغري.

اضطراب الملاحة البحرية غدا

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط لحركة الرياح غدا مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج نعمة وجنوب سيناء مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وتصل سرعة الرياح الى 60 و 70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى مدن الصعيد غدا تسجل فى سوهاج 35 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 33 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى اسوان 40 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 378 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

تتوقع الارصاد الجوية ان تصل نسبة الرطوبة غدا السبت على القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 80 للعظمي و 40 للصغري، و شمال الصعيد 30 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر فى التقرير كافة تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المحافظات المصرية: