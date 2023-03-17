اضطرابات عمالية جديدة تلغي المئات من رحلات الطيران بألمانيا

قادت سلسلة من الإضرابات التي شهدتها 4 مطارات بألمانيا إلى إلغاء المئات من رحلات الطيران اليوم الجمعة في أحدث موجة من الاضطرابات العمالية التي يشهدها هذا القطاع وتسببت في تعطيل حركة السفر خلال الشهور القليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ودعت نقابة “فيردي” أفراد الأمن وعمال المناولة الأرضية في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وشتوتجارت وبادن-بادن إلى الإضراب احتجاجا على الأجور وظروف العمل.

وذكر مطار كولونيا/بون أن الإضراب تسبب في إلغاء 144 رحلة طيران. وأعلن مطار دوسلدورف في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يعمل وفقا “لجدول رحلات مخفض بشكل كبير”، وكان من المجدول في الأصل إقلاع وهبوط 368 طائرة يوم الجمعة.

وقال مطار شتوتجارت في بيان :”لن يكون بالإمكان تنفيذ عمليات إقلاع أو هبوط اليوم بسبب إضراب فيردي”، طالبا من الركاب عدم التوجه إلى المطار.

وألغت مطارات برلين وبريمن وهامبورج في وقت سابق من هذا الأسبوع كل الرحلات التجارية بسبب الإضرابات التي تأتي بعدما تسبب تعافي حركة السفر بعد جائحة كورونا في تأجيج مشاكل العمالة، فضلا عن مطالبة الموظفين بزيادة الأجور في ظل ارتفاع التضخم.