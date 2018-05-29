اضطرابات إيطاليا ترفع أسعار الذهب

رويترزارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء لكن المكاسب كانت محدودة في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون الموقف في ظل صعود الدولار وتعمق الأزمة السياسية في إيطاليا، والتي أدت إلى بيع كثيف في الأسواق المالية الأوروبية.ووضع الرئيس الإيطالي البلاد على مسار إجراء انتخابات مبكرة الاثنين، وعين مسؤولا سابقا في صند

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء لكن المكاسب كانت محدودة في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون الموقف في ظل صعود الدولار وتعمق الأزمة السياسية في إيطاليا، والتي أدت إلى بيع كثيف في الأسواق المالية الأوروبية.

ووضع الرئيس الإيطالي البلاد على مسار إجراء انتخابات مبكرة الاثنين، وعين مسؤولا سابقا في صندوق النقد الدولي رئيس وزراء مؤقتا بهدف التخطيط لإجراء انتخابات مبكرة وتمرير الميزانية الجديدة.

ويخشى مستثمرون من أن تكون الانتخابات التي قد تجرى في أغسطس أشبه بالاستفتاء على دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وأن يعزز نفوذ الأحزاب المتشككة تجاه اليورو في البلاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.18 % إلى 1300.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما كان هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى في 5 أيام عند 1293.40 دولار للأوقية.

وانخفض المعدن الأصفر في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 4.70 دولار، أو ما يعادل 0.4 %، إلى 1299 دولارا للأوقية.