«اضحك.. فكر.. اعرف».. مبادرة وزارة الثقافة لنشر مسرحيات «تشيكوف»

«اضحك.. فكر.. اعرف» هي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة لتقديم مسرحيات قصيرة للجمهور عبر موقع اليوتيوب، ويقوم بتنفيذها البيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار، من خلال فرق مسرح المواجهة، والمسرح القومي، ومن المقرر تقديم 10 مسرحيات قصيرة مسجلة كمرحلة أولى يصورها أيمن مصطفى.

عبد الدايم: المسرحيات مستوحاة من أدب تشيكوف

أوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة أن العروض مستوحاة من قصص قصيرة للكاتب الروسي أنطون تشيكوف، وتسعى للتعريف بها وتقديمها للجمهور المصري أون لاين.

كما تحاول شرح منهج تشيكوف وتحليل أعماله ودلالاتها، لتحقيق هدف المبادرة الذي يجسده شعارها (اضحك – فكر – اعرف) التي يشارك فيها عدد من الرموز الأدبية والفنية المصرية البارزة، منها المخرجون جلال الشرقاوي، سمير العصفوري، الدكتور سناء شافع، عصام السيد، فهمي الخولى وغيرهم .

وأكدت عبد الدايم أن مشاركتهم تعد إثراءً لفعاليات المبادرة وإضافة لأعمال مسرح الدولة.

وأشارت عبد الدايم إلى أن القصص المختارة تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية التي تسهم بصورة فعالة في نشر المثل العليا والقيم السامية.

مؤكدة أن استلهام أعمال الأدب العالمي يعكس أهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات، ويعيد اكتشاف كنوز المؤلفات العالمية التي شكلت بعض ملامح التاريخ الفني للإنسانية.

مسرحيات ومخرجون متنوعون بمبادرة اضحك.. فكر.. اعرف

اقترح سامح بسوني ، مدير فرقة مسرح المواجهة هذه المبادرة لتذاع في حلقات على قناة وزارة الثقافة، الحلقة عبارة عن مسرحية عن أعمال تشيكوف « القصصية القصيرة» يعقبها لقاء مع قامة مسرحية كبيرة تشرح منهج تشيكوف، وكذلك تحلل ما ترمي إليه المسرحية وما يقصده هذا الكاتب؛ ينتقد الكثير من السلوكيات الاجتماعية في العديد من مسرحياته وأعماله القصصية.

والمرحلة الأولى يشارك فيها المخرجون هشام عطوه الذي يقدم مسرحية « أبو عطسة جنان» عن قصة موت موظف لتشيكوف، بينما يقدم المخرج إسلام إمام مسرحية «المقام العالي» عن قصة النحيف والبدين، وسامح بسيوني يقدم مسرحية « أول كل شهر» عن قصة المغفلة، المخرج مازن الغرباوى يقدم مسرحية « مشهور مش مشهور» عن قصة كلخاس .

ويقدم المخرج تامر كرم مسرحية «العازف» عن قصة العازف الأجير، وأيضا تتضمن المرحلة الأولى مشاركة المخرجين خالد جلال، د.أشرف ذكى، المخرج محمد عمر والمخرج مراد منير والمخرج محمد موسى.

الشرقاوي والعصفوري وآخرون يحللون أعمال تشيكوف

أما المسرحيون المشاركون في المبادرة لتحليل منهج تشيكوف وأعماله فمنهم د.جلال الشرقاوي، المخرج سمير العصفوري، والمخرج فهمي الخولى، د.سناء شافع، كما ستقدم المبادرة 20 مخرجا على مرحلتين وكذلك 20 قامة مسرحية كبيرة .

المبادرة سبب إطلاقها واختيار تشيكوف المؤلف المحتفي به فيها هو الاحتفال بعام مصر روسيا، وستقدم العروض على 3 مراحل، كل مرحلة تضم مجموعة من المخرجين يقدم كل منهم عرضا تترواح مدته ما بين 20 إلى 50 دقيقة، ويعرض ويبث ضمن فعاليات المباردة الالكترونية «خليك بالبيت الثقافة بين أيديك» على قناة وزارة الثقافة