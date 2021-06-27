نقل وملاحة

اصطدام قطار بسيارة خلال عبورها مزلقان السكة الحديد بالفيوم

إصابة أحد الأشخاص
مدحت إسماعيل 9:20 م, الأحد, 27 يونيو 21 9:20 م, الأحد, 27 يونيو 21

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أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 13.35 أثناء مسير قطار 3184 /1111 اكسبريس ( الفيوم / القاهرة ) بكم 20.500 بين محطتى سيلا / الناصرية عبرت سيارة ملاكى رقم 23245 و ق ط شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، ما أدى إلى اصطدام القطار السيارة ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص.

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وأشارت الهيئة في بيان لها انه تم تم نقل المصاببين بالإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام وفى تمام الساعة 14.30 تم استئناف مسير حركة القطارات بشكل طبيعى .

وتهيب الهيئة بقائدى المركبات الإلتزام بعبور السكة الحديد من الأماكن المخصصة لذلك وتوخى الحظر واتباع تعليمات الهيئة أثناء عبور السكة الحديد حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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