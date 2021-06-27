اصطدام قطار بسيارة خلال عبورها مزلقان السكة الحديد بالفيوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 13.35 أثناء مسير قطار 3184 /1111 اكسبريس ( الفيوم / القاهرة ) بكم 20.500 بين محطتى سيلا / الناصرية عبرت سيارة ملاكى رقم 23245 و ق ط شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، ما أدى إلى اصطدام القطار السيارة ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص.

وأشارت الهيئة في بيان لها انه تم تم نقل المصاببين بالإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام وفى تمام الساعة 14.30 تم استئناف مسير حركة القطارات بشكل طبيعى .

وتهيب الهيئة بقائدى المركبات الإلتزام بعبور السكة الحديد من الأماكن المخصصة لذلك وتوخى الحظر واتباع تعليمات الهيئة أثناء عبور السكة الحديد حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات