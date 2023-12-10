اشتية يحمل إدارة بايدن مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة

يتعين تحميل الولايات المتحدة أيضا مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة وإزهاق أرواح الفلسطينيين

اشتية يحمل إدارة بايدن مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة
محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:15 م, الأحد, 10 ديسمبر 23

فتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد، النار على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محملاً إياها مسؤولية الهجمات الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة، والتي تتسبب في قتل آلاف الفلسطينيين الأبرباء، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقال اشتية إنه يتعين تحميل الولايات المتحدة أيضا مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة وإزهاق أرواح الفلسطينيين.

جاءت تصريحات اشتية أثناء مشاركته في منتدى الدوحة بقطر.

وفشل مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد القرار.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:15 م, الأحد, 10 ديسمبر 23