اشتية يحمل إدارة بايدن مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة

فتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد، النار على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محملاً إياها مسؤولية الهجمات الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة، والتي تتسبب في قتل آلاف الفلسطينيين الأبرباء، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقال اشتية إنه يتعين تحميل الولايات المتحدة أيضا مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة وإزهاق أرواح الفلسطينيين.

جاءت تصريحات اشتية أثناء مشاركته في منتدى الدوحة بقطر.

وفشل مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد القرار.