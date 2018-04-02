اشتعال ماراثون خفض الفائدة بالبنوك





4 بنوك تقرر إلغاء وتجميد الاكتتاب في شهادات 3 و 5 سنوات

المنيلاوي: توقعات خفض العائد على المدى الطويل وراء وقف بعض الأوعية





كتب – سيد بدر:

بدأت بنوك القطاع المصرفي تعديل خريطة أوعيتها الإدخارية والفائدة عليها عقب قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية لتسجل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي لنحو 11.88% بنهاية فبراير الماضي .

وقرر بنوك العربي الأفريقي وعوده والشركة المصرفية ومصر إيران إلغاء ووقف شهادات إدخارية كانت مطروحة للعملاء بينما قررت بنوك أخرى تعديل الفائدة في ظل قرار البنك المركزي .

وعلمت “المال” أن البنك العربي الأفريقي الدولي قرر إلغاء شهادته الثلاثية متنوعة العائد والتي كانت تقدم عائد ثابت لمدة عام ومرتبط بالكوريدور في العامين التاليين، وكانت تقدم عائد يتراوح بين 14.75% إلى 16% وفقًا لدورية الصرف خلال أول عام ثم يتم ربط العائد بسعر الفائدة بالبنك المركزي.

في ذات السياق انخفضت الفائدة على الشهادتين الثلاثية والخماسية المرتبطتين بالكوريدور بالبنك العربي الأفريقي لتصل الفائدة على الشهادة الثلاثية بعائد سنوي 16% بدلا من 17%، بينما تقدم الشهادة عائد شهري 15.25% وكل 3 شهور 15.5% وكل 6 شهور 15.75%، كما تقدم الشهادة الخماسية 16.25% بعائد سنوي بدلا من 17.25%، ويسجل العائد الشهري 15.875% وكل 3 شهور 16% وكل 6 شهور 16.825% .

في ذات السياق قرر بنك عوده مصر وقف الاكتتاب في الشهادة الثلاثية ثابتة العائد التي تقدم فائدة 14% عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، كما خفض الفائدة على الشهادة الثلاثية متغيرة لتسجل 15.5% مقابل 16.5%، بينما مازالت فائدة حسابات التوفير عند مستويات 12.75% للفائدة كل 3 شهور و13.5% للفائدة للفائدة السنوية .

وقرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلغاء الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت 15% بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة في اجتماع الخميس الماضي، كما لغى بنك مصر إيران الشهادة الثلاثية ذات العائد السنوي الثابت 16%.

وقال أسامة المنيلاوي، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية، إن قيام بعض البنوك بإلغاء شهادات إدخار بعينها بعد قرار المركزي يرجع إلى رؤيتها حول معدلات العائد في السوق وتكلفة الأموال، خاصة وأن تخفيض الفائدة على هذه الأوعية كان سيخرجها من المنافسة مع بنوك أخرى مازالت تحتفظ بالفائدة المرتفعة على الشهادات الثلاثية .

وأوضح أن إلغاء بعض الأوعية يرجع أيضًا إلى رؤية البنوك بأن هذه الشهادات حققت الهدف منها في تحقيق حصيلة ودائع يحتاجها البنك في وقت معين، بينما استمرارها لن يحقق فائدة للبنك في ظل تكلفتها المرتفعة مقارنة بالمستوى العام للأسعار في السوق والتوقعات المستقبلية التي تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة للمدى الطويل .

وأضاف أن البنوك كانت تطرح عوائد مرتفعة على الأوعية الإدخارية طويلة الأجل في ظل توقعات التضخم والفائدة المستقبلية بينما في الوقت الحالي الوضع اختلف وأصبحت التوقعات المستقبلية تشير لتراجع التضخم وانخفاض العائد.

على صعيد متصل خفضت بنوك أخرى الفائدة على حسابات التوفير والأوعية متغيرة العائد، حيث خفض البنك التجاري الدولي معدلات الفائدة على حسابات التوفير بالبنك بواقع 1-1.25% بدءا من أبريل الجاري لتسجل 6.5% للعائد الشهري وحجم إيداعات ما بين 10 – 100 ألف جنيه، و7% للمبالغ بين 100 – 500 ألف جنيه و10.25% للمبالغ أكثر من مليوني جنيه.

بينما تسجل الفائدة للعائد الذي يصرف كل 3 شهور 7.25% للمبالغ بين 10-100 ألف جنيه، و8.25% للمبالغ بين 100-500 ألف جنيه، و10% للمبالغ بين 500 ألف إلى مليوني جنيه، و12% لأعلى من مليوني جنيه.

وانخفضت الفائدة على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد بالبنك لتسجل 15% مقابل 16%، بينما ثبت البنك العائد على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد لتسجل 10.5% للعائد الشهري و11% للعائد كل 3 أشهر، و11.25% للعائد كل 6 أشهر، و11.5% للعائد السنوي، بينما ثبت الفائدة على الشهادتين الثلاثية والخماسية ثابتة العائد .

وخفض بنك قطر الوطني الأهلي مصر الفائدة على الشهادات الثلاثية المرتبطة بالكوريدور بواقع 50 نقطة مئوية فقط لتسجل 17.25% مقابل 17.75% قبل قرار المركزي بخفض الفائدة ، ولم يخفض البنك الفائدة على الشهادات ثابتة العائد عقب القرار ومازالت تمنح فائدة 13.5% للعائد الشهري و13.6% للعائد كل 3 شهو و13.75% كل 6 شهور .

