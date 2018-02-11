اشتعال شرق البحر المتوسط فوق نهر دماء

تتزامن العملية العسكرية (الاستباقية) الموسعة- التى تقوم بها مصر منذ ساعات- لحماية حصونها الطبيعية على مختلف الاتجاهات الأصلية، ومن الداخل، مع اشتعال الموقف السياسى والأمنى فى دول منطقة شرق البحر المتوسط.. المتماسة مع مصر عند الزاوية القائمة شمال شرق البحر من ناحية.. ومع متاخمتها من ناحية أخرى بظهيرها الصحراوى الغربى، ومع ما يجرى من ناحية ثالثة مع التطورات الجارية فيما بين سياسات شرق وغرب البحر المتوسط، أى أن على مصر من موقعها «الوصلة» الحاكم بينهما- إثبات وجودها فى تأمين حدودها من احتمالات جدّ قائمة للنيل منها.. فى وقت تتحول فيه «البحيرة المتوسطية» من رمز للحضارة والسلام.. إلى مرتع للأساطيل الأجنبية فى مياهها، وللجيوش الدولية والإقليمية على أراضى الدول الشاطئة للبحر.. من ليبيا (وجوارها) إلى قطاع غزة.. صعوداً إلى إسرائيل وسوريا ولبنان.. حتى «الثقب الأسود» التركى أقصى شمال شرق البحر، إذ تمثل بلا استثناء مسارح عمليات قائمة أو محتملة- لحروب أهلية.. ولمقاومات ضد الإرهاب أو الاحتلال بسيان، ذلك فيما تتوسط مصر- شبه المحصورة- شقى الرحى بين الحزامين الشرقى والغربى المأزومين بشكل أو آخر، الأمر الذى يفرض على أسطولها الشمالى- ووحداته المرافقة الضاربة- عبء مسئولية تأمين الحدود البحرية والبرية، وفى داخل الوادى، من خصوم حقيقيين أو محتملين، ناهيك عن المهام الملقاة على أسطولها الجنوبى لحماية مداخلها من جهة البحر الأحمر، ما يجوز القول معه- بلا مبالغة- إن المسئوليات الجيوسياسية لمصر تمتد على مسرح عمليات (وقائي) من مضيق جبل طارق أقصى غرب البحر المتوسط- وعبر قناة السويس- إلى مضيق باب المندب أقصى جنوب البحر الأحمر، ذوداً عن أمنها القومى والعربى بسيان، وسواء لتحجيم أو ضد أعمال العنف للذئاب المتفردة- أفراداً وتنظيمات ودولاً- كذا لمنع وتحذير القوى المعادية من مجرد التفكير فى نقل أو توسيع عملياتها من مسارح عملياتها فى شرق وغرب المتوسط أو من شرقى السويس نحو مصر، بهدف السطو على الأرض أو المياه أو النفط، ذلك على النحو المشهود فى الفترة الأخيرة.

إلى ذلك.. وفى سياق الحرائق المشتعلة- خاصة فى منطقة شرق المتوسط- ومصر فى مركز دائرتها، فمن الطبيعى النظر بجدية للتحركات الخارجية الجارية على امتداداتها، سواء من إدراج الإدارة الأميركية لرئيس حكومة قطاع غزة فى قوائم٬ الإرهاب- ولا بأس- لو لم يكن الهدف إلى مزيد من التصعيد نحو سياسة حافة الهاوية (فى سيناء).. أو لجهة فرض حل سياسى على النزاع الفلسطينى لا يستند إلى التفاوض.. ما يزيد من وضعية قطاع غزة على حافة الانهيار بسبب تفاقم مشاكله «الإنسانية»- وفقاً لرئيس الأركان الإسرائيلى- الأمر الذى يزيد من احتمالات التصادم بين إسرائيل والقطاع.. قد يدفع سكانه إلى اجتياح الحدود، ناهيك عن الخلافات بين إسرائيل ولبنان حول 133 كم مربع فى البحر، وبالتزامن مع عدم اعتراف تركيا باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص المبرم فى العام 2013، ذلك فيما تتصاعد تداعيات المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة لأسبابهما (…)، الأمر الذى ينعكس سلباً على تسوية الأزمة السورية لسبع سنوات خلت قابلة للامتداد إلى لبنان الذى يشهد بدوره منذ الأسبوع الماضى تداعيات جولة جديدة من خلافات أهل الحكم وأنصارهم- فى الشارع وعبر وسائل الإعلام- ما قد يضع لبنان على شفا حرب أهلية جديدة- سوف تشهد بفرضية نشوبها ما قد ينتج عنها من فراغ سياسى- قد يؤدى إلى هزيمة أميركية أخرى على غرار ما حدث لقوات المارينز 1983، أو أن تلحق الهزيمة بإسرائيل على غرار حرب تموز 2006، ذلك فيما لن يعوض أميركا لما تشعله- مع إسرائيل- من حرائق فى شرق المتوسط، عن خسارتها فى الحرب الأفغانية منذ أكتوبر 2011، ولا خسارتها العراق منذ أبريل 2003، ولربما مثلما خلفت بسياستها المرتبكة.. تنظيم القاعدة «بن لادن» فى أفغانستان قبل أن ينقلب السحر على الساحر سبتمبر 2001، إذ ربما تلقى على يد «داعش» ومشتقاته «جزاء سنمار» ذلك لو لم تحتكم ووكلاؤها الإقليميون إلى صوت العقل لإطفاء الحرائق المشتعلة تباعاً فى منطقة شرق البحر المتوسط التى تحولت إلى نهر دماء.