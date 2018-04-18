اشتعال المنافسة بين نجوم الفن على الإعلانات قبل رمضان

- أحمد سعد الدين: بعضهم يقدمها لتعويض غيابه - سمير الجمل: يريدون الحصول على الشهرة والنجومية والبيزنيس وكل شيء - ظافر عابدين: ليس عيبا أن أقدم إعلانا لمنتج مميز في السوقأحمد حمديقدم العديد من نجوم الفن خلال الفترات السابقة إعلانات مختلفة ومتنوعة لشركات الاتصالات، لكن الملاحظ من هذه الإعلانات مؤخ

– أحمد سعد الدين: بعضهم يقدمها لتعويض غيابه

– سمير الجمل: يريدون الحصول على الشهرة والنجومية والبيزنيس وكل شيء

– ظافر عابدين: ليس عيبا أن أقدم إعلانا لمنتج مميز في السوق

أحمد حمدي

قدم العديد من نجوم الفن خلال الفترات السابقة إعلانات مختلفة ومتنوعة لشركات الاتصالات، لكن الملاحظ من هذه الإعلانات مؤخرا إقبال كبير من النجوم على تقديمها بشكل مختلف، ووجود ما يمكن اعتباره بطولات مشتركة وجماعية في بعض الإعلانات مثل وجود النجوم ظافر عابدين وإياد نصار وآسر ياسين في إعلان واحد لأول مرة معا، وتقديم النجوم أحمد عز ومحمد رمضان وغيرهما إعلانات منفردة لشركات الاتصالات المختلفة.

فهل إقبال هؤلاء النجوم على كعكة الإعلانات هذه الفترة خاصة قبل موسم رمضان 2018 بفترة وجيزة ترويجا لهم أم تشويقا للجمهور لمسلسلاتهم في الشهر الكريم، لاسيما أن تقديم أي نجم منهم لإعلان بمستوى إنتاجي ضخم يؤكد حجم مكانته الفنية، ما يجذب الجمهور له بصورة أكبر عن غيره من النجوم في رمضان.

نرصد في هذا التقريرا آراء بعض النقاد حول إقبال بعض النجوم على تقديم الإعلانات سواء المنفردة أو المشتركة هذه الفترة قبل بدء موسم رمضان تحديدا، والفائدة الذي ستعود عليهم منها بعيدا عن المقابل المادي نظير تقديمهم للإعلانات.

يرى الناقد أحمد سعد الدين أن هؤلاء النجوم يقدمون إعلانات هذه الفترة خاصة قبل بدء موسم رمضان 2018 للترويج لمسلسلاتهم التي يقومون ببطولاتها في الشهر الكريم لجذب الجمهور لهم عن غيرهم من النجوم الموجودين في رمضان أيضا.

وأضاف لـ”المال” أن أي نجم من الذين يقدمون إعلانات هذه الفترة يمكن أن يحقق وجودا كبيرا في السوق لدى الجمهور حتى لو لم يكن لديه أي مسلسل في رمضان هذا العام، وكان أفضل مثال على ذلك النجمان أحمد حلمي ومنى زكي السنين الماضية، أي أن الإعلان من الممكن أن يحقق غرضين: الأول أن يحقق دخلا للنجم، والثاني هو أن يؤدي إلى ترويج المسلسل الرمضاني لهذا النجم، كما أنه أحيانا ما يتبنى النجم قضية معينة مثل “لا للمخدرات” أو “يوم اليتيم” مما يساعده لرسم صورة ذهنية إيجابية عنه لدى جمهوره.

وتابع أن إعلان نجوم المنتخب المصري لأحمد حسام وعصام الحضري وزيدان لا يقل أبدا عن إعلانات نجوم رمضان أحمد عز ومحمد رمضان، فقد جذب الجمهور كثيرا لأنه يأتي للترويج لبطولة كأس العالم بروسيا الفترة المقبلة، أما إعلانات أحمد عز ورمضان لا تحمل أي جديد فيها أبدا، فهي لمجرد الحضور والبيزنيس فقط.

ومن جانبه، قال الناقد سمير الجمل، إن النجوم يقدمون الإعلانات التجارية للتواجد مثلما يظهرون في البرامج بشكل غير طبيعي ومبالغ فيه الفترة الماضية برغم أن الإعلانات تعتبر أمرا مشروعا لأي نجم.

وأضاف أن ما يقوم به هؤلاء النجوم شيء غريب، فهل يخافون على مستقبلهم وحياتهم حتى يقدمون هذه الإعلانات بهذه الكثافة!! فماذا يفعل إذا الفنانون من الصف الثاني والثالث والشباب الذين لا يتقاضون أجورا كبيرة مثل نجوم الصف الأول مثل أحمد عز ومحمد رمضان وظافر عابدين وغيرهم.

وتابع الجمل: النجومية ليست شهرة فقط وانما تقديم تاريخ فني مشرف والاهتمام بالفن وليس البيزنيس والتجارة حتى لو كانت الاعلانات باب رزق لهم، لكن يجب ان يتأنوا في اختياراتهم وتواجدهم أمام الجمهور حتى لا يمل منهم.

وتساءل: هل نجوم الزمن الماضي -مثل محمود مرسي وغيره- لم يكونوا يريدون أموالا لكنهم احترموا أنفسهم بشكل أكبر وقدموا فنا راقيا للجمهور مايزال باقيا في وجداننا حتى الان ، لكن هل هؤلاء النجوم يريدون ان يكونوا فنانين ام اعلاميين ام يكسبون الاموال والشهرة والنجومية وكل شي ، مؤكد ان التاريخ سيحاسب الجميع على ماقدمه للناس.

أما النجم ظافر عابدين احد المشاركين في هذه الاعلانات فيقول : انه ليس عيبا ابدا ان اقدم اعلانات لمنتجات مميزة في السوق المصري او العربي لان هذه الشركات العالمية تنتقي النجم الذي يقدم اعلانا للترويج لمنتجاتها ولاتختار اي فنان ابدا ،واختياري لتقديم هذه الاعلانات الفترة الماضية يدل انني اسير على نهج السليم ومكانتي الفنية ايضا.

وأضاف أن النجم يجب أن يختار الإعلان الذي سيقدمه للجمهور وأن يكون له فائدة من هذا الإعلان، بالإضافة إلى أن الإعلان يجب أن يليق باسمه الفني ونجوميته حتى يضيف له، ولا يأخذ من رصيده لدى الجمهور.