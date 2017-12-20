اشتعال المنافسة بين شركات التسوق الإلكترونى استعدادًا للكريسماس

❐ جودزمارت تطرح 20% خصماً على أصناف البقالة ❐ جوميا: تخفيضات على الأزياء ومستحضرات التجميل حتى 7 يناير ❐ «كريم» توزع هدايا على عملائها فى ليله رأس السنة ❐ «فراولاية»: التوصيل مجانا عند شراء 10 منتجات فأكثر ❐ «أوفر ماركت»: عروض على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائ

❐ جودزمارت تطرح 20% خصماً على أصناف البقالة

❐ جوميا: تخفيضات على الأزياء ومستحضرات التجميل حتى 7 يناير

❐ «كريم» توزع هدايا على عملائها فى ليله رأس السنة

❐ «فراولاية»: التوصيل مجانا عند شراء 10 منتجات فأكثر

❐ «أوفر ماركت»: عروض على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية

❐ «بيقولك» تتيح خرائط جوجل على هواتف «الآندرويد» قبل نهاية الشهر



محمود جمال وسمية كمال

تستعد مواقع التسوق الإلكترونى، وشركات النقل الذكى، وتطبيقات المحمول لاستقبال أعياد الكريسماس، بخصومات وعروض كبيرة، تشتمل أصناف البقالة، والأزياء، ومستحضرات التجميل، واللانجيريهات.

تراهن منصات التسوق على جذب أنظار المستخدمين بعروض غير مسبوقة، وتتنافس تطبيقات المحمول على زيادة أعداد عملائها.

قال عمرو فوزى، رئيس شركة جودزمارت لطلب مستلزمات البقالة أون لاين، إن شركته تطرح خصومات فى رأس السنة، تصل نسبتها إلى 25 % على مختلف أصناف البقالة، مع إضافة ألف منتج جديد على موقعها الإلكتروني.

أوضح فوزى أن «جودزمارت» تستهدف نموا فى مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الحالى بنسبة 20 %، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت التدابير للاستجابة للطلبات المتزايدة من العملاء خلال أعياد الكريسماس.

أكد مصدر مسئول بموقع سوق دوت كوم، لخدمات التسوق الإلكترونى التابعة لشركة أمازون الأمريكية، أنها تعلن عن عروضها الجديدة للمستهلكين خلال الأسبوع المقبل، دون الدخول فى تفاصيل مكتفيا بالقول إن التخفيضات تشمل المنتجات والبضائع المعروضة على الموقع.

أضاف أن سوق أطلقت حملة تخفيضات موسعة تصل إلى 60 % بدأت الأحد الماضى، تنتهى اليوم الأربعاء، على هامش الاحتفال بعيد تأسيسها فى مصر.

قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا دوت كوم، لخدمات التسوق الإلكترونى، إن الشركة بدأت عروضها التسويقية بمناسبة أعياد الكريسماس الإثنين الماضى، وتستمر حتى 7 يناير المقبل، بخصومات كبيرة، تحدد نسبتها على الأزياء ومستحضرات التجميل.

كشف صفوت عن اعتزام جوميا تفعيل خدمة الدفع أون لاين، بالتعاون مع شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، قبل آواخر يناير، إحدى قنوات السداد الجديدة المتاحة للعملاء.

وألمحت شركة كريم مصر، لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، إلى اعتزامها تقديم هدايا للعملاء أثناء منتصف ليلة رأس السنة، ومفاجآت أخرى قبل نهاية ديسمبر الجارى.

قال عادل صبري، مؤسس ورئيس موقع فراولاية دوت كوم، إن الموقع طرح عرضًا لمستخدميه عند شراء 10 منتجات فأكثر يكون التوصيل مجاني، وموديلات جديدة تتناسب مع أجواء الكريسماس.

قال عبد الرحمن جلال، الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة أوفر ماركت، المتخصصة فى بيع منتجات السوبر ماركت أون لاين، إن هناك تخفيضات تصل إلى %50 بالتعاون مع الهايبرات الكبري «لولو ماركت، هايبر وان» علي الأجهزة الكهربائية، والمأكولات، والمواد الغذائية.

أضاف أن أوفر ماركت تقدم عروضًا مستمرة كل 15 يومًا، على 30 منتج مختلف، وأنها تتوسع حاليا بالإسكندرية بالشراكة مع سرايا ماركت، وديلي، وسرايا هوم، وتعاقدها مع مدينة الأحلام التي تعمل فى مجال بيع لعب الأطفال.

أشار إلى أن أوفر تنوي التعاقد مع السوبر ماركت الصغيرة بكل مدينة مثل أوكازيون لتقديم خدمات البيع أون لاين من كل مكان.

قال جمال صادق، مؤسس موقع «بيقولك» لمتابعة الحالة المرورية، إن الموقع يستعد لإطلاق خدمة خرائط جوجل على هواتف « الآندرويد » قبل نهاية الشهر الحالى، التى تمكن المشترك من تحديد الطريق الأقل ازدحاما، المفترض أن يسلكه للوصول إلى الجهة المقصودة، والمدة الزمنية المتوقع استغرقها، والحالة المرورية العامة للمكان، ومن المرتقب طرح نفس التحديثات على أجهزة «الآيفون» خلال يناير.