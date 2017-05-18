اشتعال المنافسة بين الأغاني الدعائية لمسلسلات رمضان

علي راشداشتدت المنافسة عبر موقع اليوتيوب على الأغاني الدعائية لمسلسلات شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تنتشر ظاهرة الأغاني الدعائية للمسلسلات هذا العام أكثر من العام الماضي، وذلك على شاكلة الأغاني الدعائية للأفلام، وفي رمضان الماضي كان هناك أغنيتان وهما "بحبك يا صاحبي" لمسلسل "يونس ولد فضة" لعمرو

علي راشد

اشتدت المنافسة عبر موقع اليوتيوب على الأغاني الدعائية لمسلسلات شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تنتشر ظاهرة الأغاني الدعائية للمسلسلات هذا العام أكثر من العام الماضي، وذلك على شاكلة الأغاني الدعائية للأفلام، وفي رمضان الماضي كان هناك أغنيتان وهما “بحبك يا صاحبي” لمسلسل “يونس ولد فضة” لعمرو سعد وغناها أحمد سعد، والأغنية الثانية هي أغنية “ابن دمي” لمسلسل “الأسطورة” وغناها محمود الليثي، وهذا العام بدأت الدعاية للمسلسلات بثلاث أغاني وهي كالتالي:

1- أنا جبل:



استعان الفنان عمرو سعد بالمطرب الشعبي “روبي” ليقدم له الأغنية الدعائية لمسلسله الجديد “وضع أمني” والمقرر عرضه على قناة on e خلال شهر رمضان والأغنية بعنوان “أنا جبل” وطرحت على قناة الشركة المنتجة للمسلسل “سينرجي” عبر اليوتيوب لتحقق حتى الآن أكثر من 560 ألف مشاهدة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتسعين فيها عمرو سعد بمطرب آخر بعدما كان يتعاون دائما مع أخيه الفنان أحمد سعد.

ومسلسل “وضع أمني” تغير اسمه مؤخرا من “يوميات حسن الغريب” إلى هذا الاسم ويشارك سعد في البطولة كل من ريهام حجاج ، صلاح عبد الله ، نهال عنبر، وحمدي الوزير، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج مجدي أحمد علي.

لمشاهدة أنا جبل:









2- طاقة القدر:



بدأ الفنان حمادة هلال في الترويج لمسلسله الجديد “طاقة القدر” المقرر عرضه على قنوات النهار بعرض أغنية دعائية بنفس الاسم من غنائه، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 160 ألف مشاهدة على اليوتيوب.





مسلسل “طاقة القدر” بطولة حمادة هلال وحنان سليمان وسهر الصايغ وإدوارد، ومن تأليف أحمد محمد أبو زيد ، وإخراج محمد مصطفى.

لمشاهدة طاقة القدر:









3- بالحلال يا معلم:



ومؤخرا أطلقت الفنانة سمية الخشاب دويتو بينها وبين الفنان أحمد سعد بعنوان “بالحلال يا معلم” كدعاية لمسلسلها الجديد “الحلال” المقرر عرضه على قناة “إم بي سي مصر”، وحققت الأغنية عبر اليوتيوب منذ عرضها أول أمس أكثر من 180 ألف مشاهدة.



المسلسل بطولة سمية الخشاب وبيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد وفادية عبد الغني، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.

لمشاهدة “بالحلال يا معلم”:

