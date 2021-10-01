سيــارات

اشتعال «الأوفر برايس» على سيارات «فيات تيبو».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 308 إلى 350 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 3:17 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 3:17 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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رفع عدد من موزعي وتجار السيارات، قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها على طرازات «فيات تيبو» بشكل غير رسمي تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتصل إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يذكر أن سيارات «فيات تيبو» كانت تباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين؛ بقيمة تتراوح بين 12 إلى 18 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسبوعين الماضيين.

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يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «فيات تيبو» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
A/T Entry26830840
A/T Mid31035040
القيمة بآلاف جنيه

من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات، الزيادات السعرية على طرازات «فيات تيبو»، إلى نقص الكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية فضلا عن تراجع أعداد الشحنات المستوردة من الخارج؛ قائلًا: “أسعار -تيبو- قد شهدت ارتفاعات سعرية كبيرة من جانب بعض الموزعين المعتمدين للعلامة التجارية وذلك في ضوء تحقيق مكاسب مرتفعة” على حد تعبيره.

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ينتمي طراز «تيبو A/T» لفئة السيارات السيدان، مزودة محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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