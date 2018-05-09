اشتعال أسعار فوانيس رمضان

■ محمد صلاح يبدأ من 55 إلى 400 جنيه ■ المعدن يسجل 25 إلى 500.. والخيامية يصل إلى 5 ألاف.. والخشب 225 جنيهاًمحمد مجدى والصاوى أحمدتشهد أسواق الفوانيس ارتفاعات كبيرة هذا العام،تصل إلى %120 مقارنة بالعام الماضى، نتيجة زيادة أسعار خامات التصنيع، بحسب تأكيدات تجار الموسكى، والسيدة زينب، ويبدأ السعر



■ محمد صلاح يبدأ من 55 إلى 400 جنيه

■ المعدن يسجل 25 إلى 500.. والخيامية يصل إلى 5 ألاف.. والخشب 225 جنيهاً



محمد مجدى والصاوى أحمد

تشهد أسواق الفوانيس ارتفاعات كبيرة هذا العام،تصل إلى %120 مقارنة بالعام الماضى، نتيجة زيادة أسعار خامات التصنيع، بحسب تأكيدات تجار الموسكى، والسيدة زينب، ويبدأ السعر من 25 جنيهاً وحتى 5 آلاف، للفانوس المعدن «شمعة»، بينما تبدأ أسعار الخيامية من 35 وحتى 500 جنيه، والخشب من 45 إلى 225 جنيهًا.

وبحسب التجار تراجعت معدلات شراء المواطنين للفوانيس المعدن، ويكتفى الغالبية بمتوسطة الحجم، والخيامية، مؤكدين أن فانوس «محمد صلاح» يشهد إقبالا واسعا فى الشارع المصرى، ويتراوح سعره بين 55 إلى 400 جنيه حسب الحجم.

قال محمد عبد الراضى، تاجر فوانيس فى «درب البرابرةس بمنطقة الموسكى، إن معدل الإقبال على الشراء «جيد»، مشيرا إلى أن الأسر تزور معرضه بغرض معرفة الأنواع الجديدة، قبل الشراء، وهذه عادة شعبية تتوارثها الأجيال، مهما مرت الأسر المصرية بظروف اقتصادية صعبة.

وأكد أن الأسعار متنوعة، وتناسب جميع الفئات، مشيرا إلى أن سعر الفانوس «شمعة» أو المعدن يتراوح بين 25 إلى 35 جنيه، والأرابيسك» -الخشب-، والحجم الكبير بين 85 إلى 225 جنيها، والحجم المتوسط بين 45 إلى 85 جنيها، والفانوس الخياميه» من 10 إلى 75 جنيهاً.

وأضاف أن الفانوس الميدالية تتراوح أسعاره بين 5 إلى 20 جنيها، بينما فانوس محمد صلاح، بطول 2 متر، يصل سعره إلى 250 جنيها «جملة «، وللمستهلك بقيمة 400 جنيه، والإقبال عليه متوسط.

وأوضح أن الألعاب الصينية من بين المعروضات، وتتراوح أسعارها بين 25 إلى 85 جنيهاً، وأبرزها «بوجى» بسعر 55 جنيهاً، و«طمطم» بسعر 35 جنيهاً.

من جانبه أكد ممدوح حسين، صاحب شادر بيع بمنطقة درب البرابرة، أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الفوانيس، بسبب الغلاء الذى تعرضت له كل مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها النقل، وأجرة العمالة التى تضاعفت مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح أن الإقبال على شراء فوانيس رمضان أقل من العام الماضى بنسبة %50، بسبب ارتفاع الأسعار من جانب، ووجود ضروريات معيشية أهم، مثل المواد الغذائية التى تشتهر بها الموائد خلال الشهر المبارك.

ولفت إلى أن الفوانيسالصينية أصبحت من الماضى، ولا يتم شرائها أو الإقبال عليها لأنه تم حظر استيرادها منذ عدة سنوات، وجميع معروضاتها عبارة عن بضائع مخزنة من سنوات ماضية، وأصبحت موديلات قديمة.

وأوضح أن الفانوس الصينى يتراوح سعره بين 75 إلى 250 جنيهاً، مشيرا إلى أن أطول فانوس «صاج» يصل طوله إلى 2 متر، وسعره 500 جنيه، مؤكدا أن المواطن يفضل حالياً «الخيامية» عن المعدن التقليدى.

وعن الأسعار أشار إلى أن سعر الفانوس الخشب يتراوح بين 10 إلى 200 جنيه، والمعدن بين 15 إلى 500 جنيه، ومتوسط ارتفاع الأسعار بين 20 إلى %100، حسب الحجم والجودة.

بينما قال إسماعيل محمد، صاحب محل فوانيس بمنطقة السيدة زينب، أن أسعار الفوانيس ارتفعت بنسبة تصل إلى %120 نتيجة زيادة أسعار الخامات من قبل المصنعين، ما أدى إلى تراجع الإقبال بنسبة %50 خلال العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضى.

وأوضح أن الفانوس المعدن الكبير 2 متر، يبلغ سعره 500 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، والفانوس المعدن 1.5 متر بـ400 جنيه، بدلاً من 200 جنيه، والمتوسط 100 جنيه، بدلاً من 40 جنيهًا، بينما الصغير وصل إلى 80 جنيها، بدلاً من 30 جنيها.

وتابع أن سعر «الخشب الكبير» قفز إلى100 جنيه بدلاً من 50 جنيها، والمتوسط 40 جنيه، بدلاً من 25 جنيه، والصغير 25 جنيها، بدلاً من 15، مشيراً إلى أن فانوس محمد صلاح الخشب، يبلغ سعره 55 جنيهًا، بينما سعره جملة يبلغ حوالى 35 جنيها.

بينما أكد أشرف الزيات، صاحب معرض فوانيس بمنطقة السيدة زينب، أن الإقبال «معقول»، ويبلغ نسبته %50، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى %80خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية.

وأوضح أن الأسعار ارتفعت الموسم الجارى بنسبة تتراوح بين 25 إلى %100 حسب الحجم والنوعية، موضحا أن الفوانيس الأصغر ارتفعت أسعارها بنسبة %20 فقط، وعلى سبيل المثال زاد سعر الفانوس الصغير من 60 إلى 75 جنيها، بينما ارتفعت فى الأصناف الأكبر (الصاج) لتصل إلى 500 جنيه بدلا من 250 جنيها، الموسم الماضى.

وأوضح أن معدلات شراء الفوانيس الكبيرة تشهد إقبالا لوضعها فى «البلكونات»، وعلى واجهات العمارات والمحلات ومداخل الشوارع المختلفة مع إنارتها وتزيينها، بمختلف وسائل الزينة.

وفيما يتعلق بمتوسط الأسعار فى المعرض نوه «الزيات»، أن هناك تنوعا كبيرا فى الأسعار، مشيراً إلى متوسط أسعار الفوانيس «الخيامية» يتراوح بين 20 إلى 5 آلاف جنيه، والنوع الأخير يشهد إقبالا بشكل خاص من الكافتريات والفنادق السياحية، حيث يتم وضعها فى الخيم الرمضانية، وهى تعتبر «تحفة فنية» مرصعة ببعض المشغولات اليدوية، والأقمشة التى وصل سعر المتر منها إلى 35 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً العام الماضى.