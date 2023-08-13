اشتعال أسعار «المعدن الأصفر» والجرام يقفز 9.3% خلال يومين رغم التراجع العالمى

اشتعلت أسعار الذهب فى مصر لأعلى مستوى منذ يونيو الماضي، ليقفز الجرام بنحو %9.3 خلال يومين منذ الخميس الماضي، ورغم هبوط السعر عالميا لأٌقل نقطة فى 5 أسابيع.

كشف لطفى المنيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار فى مصر حققت مكاسب كبيرة بنحو 200 جنيها للجرام فى سوق الصاغة حتى منتصف تعاملات أمس السبت، وحتى مثول الجريدة للطبع.

وأضاف المنيب فى تصريحات لـ «المال» أن سعر الجنيه الذهب ربح 1600 جنيه خلال 48 ساعة رغم خسارة الأوقية عالميا نحو %1.5 الأسبوع الماضي، لتفقد 30 دولارًا من قيمتها ببورصة المعادن.

وأشار المنيب إلى أن أسعار الذهب فى مصر عيار 21 قفزا لتسجل 2350 جنيه للجرام بدون مصنعية، مقابل 2150 جنيها الخميس الماضى بدون المصنعية.

فيما سجل الجنيه الذهب 18800 جنيه، بزيادة 1600 جنيه عن الخميس الماضى والذى بلغ حينها 17200.

وقال نادى نجيب عضو الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، إن الأسعار تواصل الارتفاع بشكل غير عادى خلال التداولات على مدار يومين لتسجل أعلى مستوى فى شهرين رغم هبوط السعر العالمي.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن صعود سعر الذهب بشكل كبير مجددا يرجع إلى تحرك الطلب على المعدن الأصفر بشكل متوسط فى الوقت الحالى، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية وسط تخوفات من البعض من انخفاض جديد فى سعر العملة المحلية.

وتابع: هناك طلب متزايد على الخام مثل السبائك والجنيهات الذهبية فى السوق المحلية، مع تراجع الطلب على المشغولات، كما أن هناك سيولة فى السوق حاليا بدأت فى التحرك نحو اقتناء المعدن الأصفر للحفاظ على قيمة المدخرات.

وأكد أنه كلما تحرك الطلب على المعدن الأًصفر زاد السعر محليا، مشيرا إلى أنه من المرتقب مواصلة الارتفاعات بالتزامن مع إعلان وكالة «موديز» استمرار وضع التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية، لمدة 3 شهور إضافية.