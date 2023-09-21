اشتعال أسعار القطن فى أول مزاد بالفيوم.. والقنطار يتخطى 10 آلاف جنيه

اشتعلت أسعار الأقطان فى أول مزاد بالموسم الجديد، والذى تم فى محافظة الفيوم أمس ، ليتخطى 10 آلاف جنيه للقنطار.

قالت مصادر لـ”المال” إن شركتى «أبو مضاوى» و«مصر لحليج الأقطان» اقتنصتا المزاد، بإجمالى كميات 10921 قنطارًا من صنف «جيزة 95».

وأفادت المصادر بأن «أبو مضاوي» استحوذت على الكمية الأكبر، بواقع 8932 قنطارًا، فى حين حصلت “مصر لحليج الأقطان” على 1989 .

وكشفت المصادر أن أعلى سعر قنطار فى المزاد سجل 10040 جنيهًا، مقابل 6000 خلال الموسم الماضي، وبلغ الثمن الأقل 9510، مقارنة مع 5980.

وأضافت أن سعر المزاد الافتتاحى سجل 4855 جنيهًا للكميات الموجودة فى مراكز تجميع “طامية” و”سنورس أول” و”دسيا الحادقة” و”أبشواي” و”الروشة” و”يوسف الصديق”.

الجدير بالذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من جانب الفلاحين خلال الموسم الماضي، بسبب انخفاض السعر الافتتاحي، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.

ومن المعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد تطبق للعام الخامس على التوالى، وذلك بإشراف من شركة مصر لحليج الأقطان، ووزارتى الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.