اشتعال أسعار السكر في الأسواق المحلية والطن يقفز 1000-2000 جنيه

شهدت أسعار السكر قفزات جديدة في الأسواق المحلية، بما يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه للطن من جانب المصانع المنتجة للسكر.

كشف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن المصانع أرسلت إخطارا للتجار وعملائها يفيد بارتفاع الطن من 19 إلى 21 ألف جنيه بداية من الثلاثاء 4 يونيو، مقارنة بنحو 17-19 ألفاً خلال يونيو الماضي.

وأشار الفندي في تصريحات لـ “المال”، إلى أن سعر السكر النهائي للمستهلك سيتخطى 22-23 جنيهاً للكيلو خلال الأيام المقبلة، موضحاً ان بعض المحال أو التجار يقومون ببيعه بأعلى من ذلك في بعض الأماكن.

وذكر أن رفع الشركات لأسعار السكر غير مبرر، في ظل توافر الاحتياجات المحلية منه، وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، كما أن مصر تعد إحدى الدول المنتجة له بشكل كبير.

وأشار تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات منذ أيام حول الأسعار العالمية – حصلت “المال” على نسخة منه – إلى ارتفاع أسعار السكر الخام المستخرج من القصب أو البنجر ليسجل نحو 567.69 دولار للطن، ما يعادل نحو 17.5 ألف جنيه، مقابل 543 دولارا خلال أبريل الماضي.

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن معروض من السكر يكفي للسوق المحلي، كما ان هناك هدوء في الطلب على السكر في الوقت الحالي.

وأضاف المنوفي لـ”المال” أن أسعار السكر في السوق المحلية سجلت ارتفاعًا بنحو جنيهين للكيلو للمستهلك، ليتراوح بين 23 إلى 24 جنيهاً، موضحاً أن ذلك سيتسبب في زيادة الركود خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيحرك بعض المنتجات التى تستخدمه ضمن مستلزمات التصنيع.

يذكر أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن سنويا، تنتج مصر منها نحو 2.3 مليون طن وتستورد الباقي من البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، بحسب آخر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

ويوجد في مصر 15 شركة لإنتاج للسكر، منها 8 بالاعتماد على البنجر، و7 من القصب.