اشتعال أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 يقترب من 2200 جنيه بالمصنعية

علمت المال أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعاً غير مبرر قبل قليل ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2110 جنيها بدون مصنعية لأول مرة في تاريخ المعدن الثمين في مصر.

ووفقا لما شهدته أسعار الذهب في مصر فإن عيار 21 يقترب من تسجيل 2200 جنيها للجرام شامل المصنعية ، في حين سجل عيار 18 سعر 1815 جنيها وبلغ عيار 24 سعر 2410 جنيها للجرام والجنيه الذهب بلغ سعره 16880 جنيها

سعر الذهب

وواصلت أسعار الذهب محلياً الارتفاع التدريجي بداية من جلسة الأمس، على الرغم من التراجع الحالي في سعر الأونصة عالميا إلي 1955 دولار وقت صياغة التقرير.

يأتي هذا في ظل تزايد التوتر في الأسواق المالية مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي في مصر وقبل قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم.

واشار التقرير إلي استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير لفترة طويلة من الوقت، بينما تشهد أسواق الصرف ترقب لقرار البنك المركزي القادم.

يذكر أن الاقتصاد المصري قد تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية خاصة بعد خروج سيولة نقدية كبيرة وصلت إلى 22 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي الذي وافق نهاية ديسمبر الماضي على برنامج تمويلي جديد بقيمة 3 مليار دولار تصرف على 4 سنوات تقريباً.

وتساهم هذه التطورات في زيادة الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، وما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع في الوقت الذي نشهد فيه تراجعات في أسعار الأونصة عالمياً.