اشتعال أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 عند أعلى مستوي بتاريخه

أشتعل مجددا سعر اوقية الذهب في جلسات التداولات في بورصة المعادن الدولية ، لتربح الاوقية 30 دولار مدعوما بقرار الفيدرالي الامريكي تثبيت سعر الفائدة اليوم ، ليقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 13-12-2023 في تداولات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات لتستفيد من تحرك الأونصه .

بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف كشفت عن أن سعر الجرام استفاد من تحرك الأوقية لتقفز أسعاره بنحو 50 جنيها للجرام في التداولات رغم هدوء المبيعات فيما سجل سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر مستويات 2840 جنيها مقابل 2790 جنيها صباحا غير شامل المصنعية

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 13-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3244 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر تحرك قوي ليبلغ نحو 3244 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2840 جنيه)

وقفز بسوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليسجل 2840 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2435 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 مكاسب بقيمة 50 جنيها ليستفيد من صعود الاوقية عالميا بالتداولات المسائية ليبلغ نحو 2435 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22720 جنيه)

ارباح جديدة استفاد بها الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 400 جنيها ليصل الى مستويات 22720 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري فقد تحركت صعودا لتبلغ 100567 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.244 جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن قفزات جديدة في سعر اوقية الذهب لتبلغ سعر الاوقية 2015 دولار.