اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 قرب أعلى قمة تاريخية له

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 4-12-2023 وجاءت صوب أعلى قمة في بداية تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، رغم عدم تغير سعر الأونصة في افتتاح أولى الجلسات الأسبوعية لبورصة المعادن الدولية، وسط ترقب من المتعاملين لمستويات سعر الدولار امام باقي العملات.

مكاسب جديدة حققها سعر الجرام بقيمة 25 جنيها بالتزامن مع تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر مستويات 2820 جنيها مقابل 2795 جنيها أمس غير شامل المصنعية.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 4-12-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (3223 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر تحركا قويا ليبلغ نحو 3223 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2820 جنيها)

وقفز في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في بداية التعاملات ليسجل 2820 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2417 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 أرباحا بقيمة 25 جنيها ليستفيد من صعود الأوقية عالميا في التداولات المسائية ليبلغ نحو 2417 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22520 جنيها)

واشتعل صباحا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، ليحقق مكاسب بقيمة 200 جنيها ويصل إلى مستويات 22560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

أما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصرية فقد تحركت صعودا لتبلغ 99913 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.223 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ثباتا عند نفس مستوياتها المرتفعه في سعر أوقية الذهب ليبلغ سعر الأوقية 2072 دولارا.