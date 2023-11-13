اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 يلامس 3000 جنيه بدون مصنعية

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 13-11-2023-2023 بشكل ملحوظ في افتتاحية التداولات الأسبوعية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار امام الجنيه في السوق الموازية، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية خلال أول جلساتها الأسبوعية اليوم.

وكشفت تقارير جولد بليون، أن هناك هدوءا فى الطلب بالسوق المحلية على المشغولات، لكن المعدن الأصفر استفاد من سعر الدولار، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي 2620 جنيها، مقارنة بسعره أمس البالغ 2600 جنيه، غير شامل المصنعية.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 13-11-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2994 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بعد تحرك طفيف، ليسجل 2994 جنيها بدون مصنعية، ولا يزال العيار الأعلى سعرا فى مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2620 جنيها)

وصعد صباحًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 رغم هدوء الطلب عالمياً ليبلغ 2620 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (2246 جنيهًا)

فيما ربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 حوالي 20 جنيهًا ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2246 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20960 جنيها)

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب جديدة بقيمة 160 جنيها من قيمته ويسجل نحو 20960 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتسجل نحو 92814 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وارتفع صباحًا سعر كيلو الذهب عيار 24 ليبلغ حوالي 2.994 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتحرك بشكل طفيف مجددا سعر أوقية الذهب عالميًّا في بداية التعاملات الأسبوعية لتسجل 1939 دولارا.