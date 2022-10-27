اشتعال أسعار الذهب اليوم عيار 21 الخميس 27-10-2022 بعد ارتفاع الدولار

اشتعلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 في منتصف اليوم لتقفز بقيمة 60 جنيها ، حيث سجل مستويات بلغت حوالي 1200 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والقبلي بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه للجرام الواحد ، على خلفية ارتفاع سعر الدولار اليوم في البنوك ورفع أسعار الفائدة.

وعلمت المال من تجار ذهب ، أن هناك ارتفاع وعدم وضوح في رؤية أسعار الذهب اليوم في مصر ، بالتزامن مع وجود طلب على الذهب ما ساهم في صعود أسعار الذهب اليوم عيار 21 لمستوياته ، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 9600 جنيها ، فيما يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 ، وينصح بالاستثمار في الجنيه الذهب لانه يباع بدون مصنعية على العكس من المشغولات مثل عيار 18 و عيار 21.

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-10-2022 بعد ارتفاع سعر الدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 (1365 جنيها)

ووفقا لبيانات الشعبة فإن سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرا في مصر بلغ حوالي 1365 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1200 جنيها)

كما واصل العيار الأكثر مبيعا تسجيل ارتفاعات المستمر ليبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محليا في التعاملات 1200 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1025 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1025 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9600 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9600 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 4315 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.289 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم أكثر من 22 جنيها، ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب اليوم عيار 21 في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سجل للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيها للبيع و 22.70 جنيها للشراء .

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيها للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2%، في اجتماعها الاستثنائي؛ ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.