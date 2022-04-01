أعلنت شركة حديد عز للصلب عن زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر ابريل بواقع 3000 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة 1-4-2022 ، تأثرا بصعود سعر الدولار امام الجنية واستمرار الحرب الروسية الاوكرانية.

وقام مصنع حديد عز بارسال اخطار الى وكلائه بأرتفاع أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر مارس بواقع 3000 جنيه للطن ، ليسجل سعر طن حديد بشاي نحو 20 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلي انتاجية في مصر.

حديد عز

ووفقا لتجار الحديد فإن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع احد تجار الحديد ارتفاع سعر الحديد في السوق بقوة ليصل سعر الطن للمستهلك بما يقارب 22 الف جنيه نتيجة اضافة النولون ولتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.



وأضاف أن تغير أسعار الطاقة عالميا مع ارتفاع سعر الغاز والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع سعر الدولار بقيمة 3 جنيهات امام الجنية المصري ساهمت في اشتعال الحديد في مصر

وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية ، إن الزيادة الجديدة في سعر حديد عز هي الاكبر على مدار العام ، وان السوق يشهد عدم استقرار وتراجع الطلب بقوة

واشار الى ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا بقوة والبعض اضطر للاغلاق مؤقتا من التجار مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وكانت شركة بشاي للصلب قد رفعت سعرها لتسجل نحو 20975 جنيه للطن فيما بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم، 19900 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بحديد عز.

وشهدت اسعار خامات الحديد ارتفاع سعر البليت لتتراوح ما بين 910 و920 دولار للطن ، وصال إلى الموانئ المصرية، وفقا لمؤشرات بورصة لندن للمعادن بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار امام الجنية مؤخرا.