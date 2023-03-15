اشتعال أسعار الحديد اليوم لتتجاوز 35 ألف جنيه للطن للمستهلك في الأسواق 15-3-2023

اشتعلت، خلال الأسبوع الحالي، أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 15 مارس 2023 في الأسواق بشكل كبير، حيث تجاوز سعر الطن للمستهلك 35 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه، على الرغم من أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع لا يتجاوز 30 ألف جنيه، إلا أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في المستويات التجارية.

وقال مصدر مسئول في غرفة مواد البناء، لـ”المال”، إن هناك انخفاضًا في المعروض من حديد التسليح في مصر، خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب أيضًا والطاقة الإنتاجية للمصانع، فيما يتراوح سعر الحديد في مصر بين 27500 و29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد اليوم

وتنشر “المال”، في التقرير التالي، أسعار الحديد اليوم في مصر مصر الأربعاء 15 مارس 2023:

سعر حديد عز اليوم

ما زال مصنع حديد عز هو الأكثر مبيعًا وطلبًا في السوق المصرية ليسجل الطن نحو 29285 جنيهًا خلال مارس الحالي بزيادة قدرها 2350 جنيهًا للطن عن شهر فبراير غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي، وهو الأعلى إنتاجية بالسوق.

سعر حديد السويس اليوم

واستقرت أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 29200 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع بشاي للصلب استقرارًا ملحوظًا خلال الأسبوع الحالي ليبلغ الطن نحو 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقر أيضًا سعر مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 29200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع الجارحي ثبات أسعاره عند 27500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعدّ أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 28500 جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.