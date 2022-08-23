اشتعال أسعار الأرز اليوم 23-8-2022 بعد إعلان التموين إلزام المزارعين بالتوريد

قفزت أسعار الأرز اليوم في مصر الثلاثاء 23-8-2022 مع بدء موسم حصاد الأرز، والمقرر له نهاية الشهر المقبل، إذ ارتفع سعر الطن بمتوسط 500 جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وعلمت المال من مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الأرز اليوم قفزت لتسجل نحو 10500 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 10100 جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز

وأشار السلطيسي أن سعر الأرز الأبيض ارتفع أيضًا ليتراوح ما بين 14 – 17 ألف جنيه في المضارب، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وقال عضو شعبة الأرز أن نقص المعروض بقوة خلال الفترة الحالية تسبب في ارتفاع السعر بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال متدني

وأكد السلطيسي أنه من الصعب توقع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، نظراً لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر موسم حصاد الأرز.

فيما أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوك قرار بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحا أن موسم توريد شعير الارز المحلي سيبدا يوم25 اغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.

وخلال اجتماع المصيلحى مع اللجنة العليا للارز والتي تشمل اعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع اضافة إلى اعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز، وأكد على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

واكد المصيلحي اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام.

وكشف عن أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.