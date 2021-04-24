«اشترى سيارة ولم يسدد ثمنها».. سيدة تخطط مع 4 أشخاص لجريمة خطف لتستعيد أموالها

خططت سيدة مع 4 أشخاص لجريمة خطف آخر اشترى منها سيارة ولم يسدد ثمنها، فاستدرجته وأوهمه باقي الجناة على أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل شقة سكنية في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وقيدوه من أجل المساومة على دفع المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه.

بلاغ خطف

ترجع التفاصيل إلى تلقي معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا مفاده احتجاز شخص داخل شقة سكنية في أحد العقارات الموجودة بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالانتقال أمكن ضبط 5 أشخاص، وبحوزتهم طبنجة صوت ومجموعة من الحبال، وبصحبتهم المجني عليه -شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس- مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

المتهمة: رفض سداد ثمن سيارة اشتراها مني

وبمواجهة المتهمين، قالت أحدهم إنه نظرًا لسابقة شراء المجني عليه سيارتها مقابل مبلغ مالي وسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانة بباقي المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقي المُستحق عليه، مما آثار حفيظتها فخططت لاختطافه.

وأضافت أنه في سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين، واستدرجته لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وديًا.

انتخال صفة شرطة لارتكاب الجريمة

وأوضحت أنه عقب وصوله اصطحبه باقي المتهمين داخل سيارة ميكروباص قيادة أحدهم، ويعمل عليها كسائق، وذلك كرهًا عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم.

وأشارت إلى أنه عقب إيهام المجني عليه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة المملوكة لوالدتها، والاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه.

ضبط 5 متهمين وعرضهم على النيابة

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وبارشاد أحدهم ضبطت السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه أيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكابها على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.