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«اشتركت مع عاملة نظافة».. المتهمة بخطف طفلة حديثة الولادة بأسيوط: «أوهمت أهلي بحملي»

أضافت أنها متزوجة من 8 أعوام ولم تنجب.
أماني عوض 8:52 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 8:52 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة خطف طفلة حديقة الولادة من داخل حضانة مستشفى في محافظة أسيوط، وألقت القبض على سيدة وعاملة نظافة متورطتين في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية في أسيوط، قد تلقت بلاغًا من شخص قال إنه عقب ولادة زوجته طفلة بإحدى المستشفيات وإيداعها بالحضانة، فوجئ بعدها بتسليم ممرضة بالحضانة “الطفلة” لسيدة أبلغتها أنها خالتها.

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وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، واتضح أنها سيدة لها معلومات جنائية بالاشتراك مع عاملة نظافة بالمستشفى.

وبالتفتيش عثر على الطفلة الرضيعة بمنزل الأولى، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة.

وقالت المتهمة الأولى إنها متزوجة منذ ثمانية أعوام ولم يسبق لها الإنجاب وأوهمت ذويها أنها حامل، واتفقت مع الثانية على أخذ طفلة من حضانة المستشفى مقابل مبلغ مالي.

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وأضافت أن المتهمة الثانية غافلت طاقم التمريض بالمستشفى، وأخذت الطفلة من الحضانة وأعطتها للأولى والتي لاذت بالفرار وبرفقتها الطفلة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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