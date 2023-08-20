اشتراطات طرح الأراضي الصناعية..أولوية للسداد بالدولار والتشغيل خلال 36 شهرًا (مستند)

حصلت “المال” على نسخة من كراسة الاشتراطات الخاصة بطرح الأراضي الصناعية التى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية لـ 790 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية فى 14 محافظة، تشمل مشروعات هندسية وكيميائية وغزل ونسيج والصناعات الدوائية والغذائية، إضافة إلى مواد البناء، ويصل سعر الكراسة 2305 جنيهات.

وتتضمن الاشتراطات أن تكون الشركة المتقدمة بطلب التخصيــص مقيــدة فــي السجل التجـاري قبــل تاريــخ الإعلان، وأن يكون المشروع داخلاً ضمن النوعي المحدد للقطعـة المقـدم عليهـا، وأن يلتــزم المتقدم بالاشتراطات البنائية المعتمـدة للمنطقــة الصناعيــة، و عــدم تجـاوز الارتفاعات المقررة، مــع عــدم الإخلال باشتراطات القــوات المســلحة و الطيــران المدنــي.

الالتــزام بســداد وديعة ماليــة لا تُــرد عنــد الاســـلام تحــت حســاب أعمـال الصيانــة وإدارة المنطقــة الصناعيــة طبقــا لمــا تحدده الجهــة صاحبــة الولاية علــى الأرض ، والالتزام بجميع أحــكام القوانين واللوائــح والقــرارات.

كما تشترط أنه فــي حالــة العــدول عــن الاســتمرار فــي طلــب التخصيــص قبــل البــت فيــه يتقــدم المستثمر بطلــب عــدول عــن التخصيص ، ويتم مصادرة 10% من قيمة مقابل جدية الحجز ويرد الباقي للمستثمر ،ويستبعد الطلب ولا يرد قيمة كراسة الشروط والتكاليف المعيارية المسددة نظير دراســة الطلــب.

وأضافت المصادر أنه فــي حالــة وجــود منشــآت علــى قطعــة الأرض يلتــزم المخصــص لــه بســداد قيمتها التــي يتــم تحديدهــا بمعرفــة الجهــة صاحبــة الولايــة علــى الأرض ، والالتزام بالشروط البيئية وما يتعلم بمعالجة مياه الصرف الصناعي.

الشروط البيئية

كما يتطلب أيضا استخدام وحــدة معالجــة مدمجــة لمعالجة ميــاه الصــرف الصناعــى ليتــم مطابقتهــا للشــروط البيئيــة قبــل الصــرف علــى شــبكة الصــرف الصحــى .

ويعتبر طلـب الحجز لاغيا فـي حالات أن يكون المتقدم بدون سجل تجاري أو كيان مازال تحت التأسيس ، ووجود أكثر من طلب مقدم بذات الكيان القانوني خلال نفس المرحلة من الطرح.

كما يلغي الطلبات المقدمة على قطاع صناعى مخالف لنشاط المشروع المزمع إقامته و يستثنى من ذلك طلبات التوسعات الملاصقة ، والطلبات المقدمـة ممـن سـبق تخصيص أراض صناعـــية لهـم – ولـم يصـــدر لمشــروعاتهم رخصـة تشغــيل دائمة للمشــروع الأصلي تـم معاينته وثبت تأهيلة فنيـا أوسـجل صناعـى سـار قبـل تاريـخ الإعلان عـن الطـرح.

كما تلغي الطلبات المقدمـة ممـن سبق لهـم التنـازل عـن أراضـي صناعية خــلال الخــمس سنوات السابقة لتاريـخ الإعــلان عـن الطــرح، أو قامـوا بالتأجيـر قبـل الانتــــهاء مـن تنفـــــيذ المشـــروع واستصـــدار رخــصة تشـغيل للمشــــروع الأصــلى وثبــت تأهيلــه فنيــا أو عدم استيفاء الاشتراطات.

الملاءة المالية أبرز الاشتراطات

وتابعت الاشتراطات: “أنه حال تقدم أكثر من مستثمر على قطعة أرض تكــون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للنشاط الصناعي بنظام النقاط ، ومن سيقوم بتدشن مشروعات القائمـة خـارج المناطـق الصناعيـة شـريطة إبـداء الرغبـة فـي النقـل داخـل المناطـق الصناعيـة يحصل على 25% كنقاط ، والملاءة المالية يحصل على 15 كنقاط”.

كما أن الأنشطة المستهدفة لتوفير النقد الأجنبي يكون لها الأفضلية، أما من قام بسداد قيمة الأرض نقدا بالكامل يحصل على أفضلية، ومن قام بالسداد بالدولار يكون له أفضلية على من سدد بالجنيه.

ويتضمن أسلوب السداد استكمال قيمــة مبلــغ جديــة الحجــز إلــى مــا يســاوى 25% مــن إجمالــي ثمــن قطعــة الأرض محــل التخصيص كدفعــة مقدمــة لثمــن الأرض، وحال رغبة المستثمر مد مهلة سداد ربع ثمن الأرض يتعين عليه تقديم طلب مقابل مد المهلة لمدة شهر إضافي فقط.

جدول تنفيذ المشروع

ويتضمن الجدول الزمني للمشروعات التقدم بطلب استخراج رخصة خلال 4 أشهر من تاريخ التخصيص، بالإضافة إلى 6 أشهر كحد أقصى لإستخراجها ، وتم الانتهاء من جميع أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا كحد أدني بعد التقدم بالتصميمات ، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ والتقدم بطلب رخصة تشغيل خلال 30 شهرا ، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع بالكامل من المشروع وبدء الإنتاج خلال 36 شهرا.

ومن ضمن الطروحات محافظات الصعيد ضمن الخريطة الصناعية لتضم محافظة المنيا 34 قطعة أرض وأسيوط 29 قطعة أرض و والأقصر 22 قطعة أرض بمنطقة البغدادي الصناعية، وسوهاج بـ29 فرصة موزعة على مناطق الأحايوة و الكوثر و غرب طهطا.

نعرض فى التقرير تفاصيل كراسة الاشتراطات الخاصة بطرح الأراضي الصناعية بالمدن :