اشتراطات الموافقة على مشروع العربات المتحركة للمأكولات السريعة بالإسكندرية

سلطان: في حالة عدم الالتزام سيتم سحب العربات مها يونس عُرض اليوم مُقترح مشروع عربات المأكولات السريعة في بعض الشوارع بنطاق حي العجمي وحي وسط، على محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، وتمت مناقشته مع كل الجهات المعنية بالمشروع، وذلك لإتاحة فرص عمل للشباب السكندري.من ناحيته، وضع "سلط

سلطان: في حالة عدم الالتزام سيتم سحب العربات





مها يونس

عُرض اليوم مُقترح مشروع عربات المأكولات السريعة في بعض الشوارع بنطاق حي العجمي وحي وسط، على محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، وتمت مناقشته مع كل الجهات المعنية بالمشروع، وذلك لإتاحة فرص عمل للشباب السكندري.

من ناحيته، وضع “سلطان” عقب موافقته على المشروع العربات “المتحركة” اشتراطات قانونية محددة، منها ألا يزيد حجم العربة المتحركة على ١,٥ متر طول و١ متر عرض، ولا تقل المسافة بين العربة والأخرى عن ٢٠٠ متر، مُشددا على ضرورة تحديد شكل موحد مناسب للعربات.

كما ألزم “سلطان” أصحاب العربات بنظافة المكان وعدم إلقاء المخلفات في المنطقة المحيطة به ، و ضمان عدم التعدي على الطريق العام ، لافتا إلى ضرورة التنبية على أصحاب العربات بأنه سيتم الحجز على العربة في حالة عدم الإلتزام بالإشتراطات البيئية والمرورية والأمنية اللازمة.

وعلى صعيد أخر كلف “سلطان” مدير إدارة مرور الإسكندرية بتشكيل لجنة لمعاينة الشوارع التي يمكن تمركز العربات بها ، ووضع الإشتراطات الأمنية والمرورية والقانونية اللازمة ، مؤكدا أن الهدف من وراء تلك الفكرة هو خلق فرص عمل جديدة لشباب الإسكندرية مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة وتنفيذ نموذج ناجح مرضي لجميع الأطراف ومفيد لأهالي الثغر.

وشهد الإجتماع الذي إنعقد ظهر اليوم حضور كل من اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، اللواء جمال إبراهيم مدير إدارة مرور الإسكندرية، الأستاذ علاء يوسف رئيس حي العجمي، المهندس على مرسي رئيس حي وسط، وبعض أعضاء مجلس النواب الممثلين لدوائر العجمي و حي وسط.