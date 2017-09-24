اشتباه في وجود قنبلة يؤخر رحلة مصر للطيران في باريس 7 ساعات

دعاء محمود:أفاد مصدر مسئول بمصر للطيران، بأن الشركة قد استأنفت رحلتها رقم MS800 القادمة من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة، وهي من طراز الايرباص A330-300، بعد تأخرها 7 ساعات ونصف عن موعد إقلاعها.وأكدت الشركة في بيان لها، فجر الاثنين، أن السلطات الفرنسية بمطار شارل ديجول بباريس تلقت بلاغ

دعاء محمود:





أفاد مصدر مسئول بمصر للطيران، بأن الشركة قد استأنفت رحلتها رقم MS800 القادمة من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة، وهي من طراز الايرباص A330-300، بعد تأخرها 7 ساعات ونصف عن موعد إقلاعها.

وأكدت الشركة في بيان لها، فجر الاثنين، أن السلطات الفرنسية بمطار شارل ديجول بباريس تلقت بلاغا من قائد الطائرة يفيد باحتمالية وجود قنبلة على متن الطائرة، وذلك بعد قيام راكبين بإبلاغ أحد افراد الطقم الطائر أنهما قد سمعا أحد الركاب خلال مكالمة تليفونية له تفيد بقيامه بزرع قنبلة على متن الطائرة، مما ترتب على ذلك قيام قائد الطائرة بإخطار السلطات الفرنسية بمطار شارل ديجول بالواقعة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الركاب والطائرة.

هذا وقد تم ادخال الطائرة في منطقة الشحن ليتم فحصها وتفتيشها، وقد أسفر التفتيش الدقيق على صحة الاجراءات وعدم وجود أى شيء، هذا وتم إلغاء سفر الراكب المشتبه فيه والراكبين الآخرين محرري البلاغ والتحفظ عليهم والتحقيق معهم فى هذا الشأن.