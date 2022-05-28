اشتباه في عيب تصميم.. كندا تحقق في وفاة سائق سيارة «تسلا» حرقًا بداخلها

قالت وكالة سلامة السيارات الكندية إنها تحقق في سبب حادث اندلاع حريق في سيارة تسلا في مقاطعة فانكوفرـ بعد أن كافح السائق للخروج من السيارة لكنه لم يستطع.

وقالت هيئة النقل الكندية في أعقاب حريق سيارة “تسلا إس” Tesla S في فبراير الماضي في فانكوفر إن فريق التحقيق المتعاقد معه بشأن حوادث التصادم والعيوب “حدد موقع السيارة وأمنها”.

وأضافت الهيئة: “أبلغت تسلا بالحادث وتقوم حاليا بترتيبات لتفتيش مشترك للسيارة في محاولة لتحديد سبب الحريق”.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة في تصريحات لوكالة “رويترز” مؤخرا إنها على علم بهذا الحادث وتواصلت مع الشركة المصنعة للحصول على معلومات.

ونشر موقع Electrek مقطع فيديو للحادث قال فيه المالك إنه تلقى إشعارا بالخطأ ثم رأى الدخان.

وقال السائق الذي توفى لاحقا متأثرا بجراحه إنه لكي يخرج “اضطر إلى تحطيم النافذة. … ركلت النافذة لأن كل شيء توقف، خاصية الباور لم تكن تعمل، الباب لم يفتح، النوافذ لم تنزل”.

ووفق ما أوردته وسائل الإعلام الكندية، توفي طبيب التخدير عمر عوان، 48 عامًا، في 24 فبراير عندما خرجت سيارته طراز Tesla S عن السيطرة واصطدمت بشجرة نخيل في ساحة انتظار السيارات.

وفي ملف القضية، ذكر أن ضابط الشرطة قال إن عوان أبلغه أنه حاول فتح أبواب تسلا، لكن الأبواب لم تفتح تلقائيًا.

من جهته قال موقع الويب الخاص بصانع السيارات إن مقابض الأبواب الكهربائية تهدف إلى جماليات هوائية لا هوادة فيها وتفتح مقابض الأبواب الأوتوماتيكية تلقائيًا عند الاقتراب منها وتتراجع عند الإغلاق.

وورد بالإصرار على أن وفاة عمر عوان نجمت عن السرعة وتجاوز حد القيادة تحت تأثير الكحول.

ومع ذلك، تقول الأسرة إن وفاة السائق كانت بسبب عيوب في تصميم السيارة.