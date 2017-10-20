اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي والبيشمركة

بي بي سيوقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية شمال مدينة كركوك، بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية على مناطق متنازع عليها.وقال مراسل لبي بي سي في المنطقة إن منطقة ألتون كوبري شهدت قصفا مدفعيا وإطلاق قذائف الهاون.وتقع ألتون كوبري على بعد 35 كيلومترا شمال غرب كركوك على ال



بي بي سي

وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية شمال مدينة كركوك، بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية على مناطق متنازع عليها.

وقال مراسل لبي بي سي في المنطقة إن منطقة ألتون كوبري شهدت قصفا مدفعيا وإطلاق قذائف الهاون.

وتقع ألتون كوبري على بعد 35 كيلومترا شمال غرب كركوك على الطريق بين المدينة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأكد القيادي في فصائل الحشد الشعبي كريم النوري لبي بي سي أنه “ليس هناك حركة للقوات الأمنية العراقية باتجاه الحدود الإدارية لإقليم كردستان العراق”.

واستعادت القوات الحكومية قبل أيام مناطق كانت تحت سيطرة القوات الكردية منذ عام 2014.

ويتنازع على محافظة كركوك الغنية بالنفط كل من الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة كردستان العراق.

وبحسب موفد بي بي سي ريتشارد غابلن، الذي كان في نقطة تفتيش في المنطقة، فقد اندلع مواجهات على نطاق واسع، ومعها توجهت أعداد كبيرة من المركبات العسكرية والجنود إلى المنطقة.

وقال القسم الإعلامي للجيش العراقي إن الجيش استعاد السيطرة على ألتون كوبري، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.

ولا تعد كركوك جزءا من إقليم كردستان الذي يتمتع بنوع من الإدارة المستقلة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن الأكراد يطالبون بضمها للإقليم مع مناطق أخرى.