اسكان الشيوخ:35.1 مليار جنيه إجمالي عوائد طلبات التصالح في مخالفات البناء

كشف اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ عن أن إجمالي عوائد طلبات قانون التصالح في مخالفات البناء السابق بلغت 35 مليار و 173 مليون جنيه ، منها 31 مليار جنيه في المحافظات و 4 مليار بهيئة المدن العمرانية.

واكد الاتفاق مع الحكومة علي مشاركة البرلمان في وضع اللائحة التنفيذية لمشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، لاستكمال مناقشة مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء .

و قال النائب خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان و الادارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، ان ملاحظات الاعضاء انصبت حول وجود مخالفات على اراضى دولة و اراضى زراعية و داخل و خارج الاحوزة العمرانية .

واضاف اثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ، ان هناك 4753 قرية بتوابعها و 229 مدينة قديمة ،بها قرى كاملة تعدداها 90 الف نسمة مبنية بالكامل بالمخالفة و قرى عدد سكانها 60 الف نسمة تم بنائها على اراضى دولة و توابع للقرى تم انشائها و اقرارها كتابع رغم مخالفتها للقانون على اراضى الدولة داخل و خارج الاحوزة العمرانية .



و اشار الى ان القانون رقم 19 لسنة 2019 عندما تم تطبيقه فوجئت الدولة فى نهاية عام 2019 ان نتائجه ضعيفة و قامت بتعديل 7 مواد من اجمالى 10 مواد ، فكان من الاحرى الغائه و اصدار اخر جديد.

و تابع ” سعيد “: ” هناك نواب تعرضوا للاشتراطات البنائية و هذا منصوص عليه فى قانون البناء و ليس قانون التصالح “.