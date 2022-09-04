اسعار هواتف أيفون في الإمارات 2022

تباينت أسعار هواتف أيفون في السوق الإماراتية للعام الحالي 2022 وتعتمد الأسعار على عدة عوامل مثل تاريخ إصدار الجهاز وهل الهاتف جديد كليا أو نسخة معاد تغييرها .

في القائمة التالية, تستعرض “المال” أسعار هواتف آيفون في الإمارات بحسب آخر العروض المتاحة في الأسواق، مع الأخذ بالاعتبار أن الأسعار تخص الهواتف غير المقفلة على شبكة معينة ويُمكن استخدامها لاحقاً مع شبكات أخرى.

سعر هاتف أيفون 14 في الإمارات

ويتراوح سعر هاتف أيفون 14 في الإمارات من 4000 إلى 6000 درهم إماراتي على حسب السعة التخزينية للجهاز .

سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس وبرو وميني في الإمارات

ويتراوح سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس من 4,099 إلى 6,819 درهم إماراتي , بينما يبلغ سعر هاتف ايفون 13 برو5,549 درهم إماراتي ,مقابل 3,249 درهم لايفون 13 ميني و3,899 درهم لهاتف ايفون 13 .

سعر هاتف أيفون 12 في الإمارات برو ماكس وبرو وميني

ويبلغ متوسط سعر هاتف أيفون 12 برو ماكس بالإمارات 4049 درهما إماراتيا مقابل 3699 لهاتف ايفون 12 برو , بينما بلغ متوسط سعر هاتف ايفون 12 بالإمارات 2240 درهما ,مقابل 1899 درهما لهاتف ايفون 12 ميني .