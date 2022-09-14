تقدم بوابة المال الإلكترونية، اسعار حلاوة المولد الصعيدي 2022, و تشتهر محال الصعيدي بصناعة الحلويات و حلاوة المولد، مجموعة متنوعة و كبيرة من سلع حلوي مولد النبي الشريف 2022، والتي يتم طرحها في فروع الصعيدي في الإسكندرية بعدد 5 فروع، ودسوق بعدد 3 افرع، وكفر الشيخ و المحلة الكبري بعدد فرعين لكل منهما، وفرع واحد في دمنهور.

اسعار حلاوة المولد من الصعيدي

عبوات ميكس جولد 500 جرام بسعر 37 جنيه.

عبوات ميكس جولد 800 جرام بسعر 58 جنيه.

عبوات ميكس جولد 1 كيلو بسعر 73 جنيه.

عبوات ميكس جولد 1.5 كيلو بسعر 110 جنيه.

عبوات ميكس جولد 2 كيلو بسعر 146 جنيه.

عبوات ميكس جولد 3 كيلو بسعر 220 جنيه.

علب ميكس حلاوة المولد الصعيدي

علبة ميكس كروكند 500 جرام بسعر 37 جنيه.

علبة ميكس كروكند 800 جرام بسعر 58 جنيه.

علبة ميكس كروكند 1 كيلو بسعر 73 جنيه.

علبة ميكس ملابن 1 كيلو بسعر 80 جنيه.

اسعار علب كرانش الصعيدي في حلاوة المولد 2022

علبة كرانش ميكس M بسعر 120 جنيه.

علبة كرانش ميكس L بسعر 240 جنيه.

علبة كرانش ميكس VIP M بسعر 165 جنيه.

علبة كرانش ميكس VIP L بسعر 340 جنيه.

علبة كرانش ميكس VIP XL بسعر 520 جنيه.

حلاوة المولد من الصعيدي

علبة بندقية 12 قطعة بسعر 120 جنيه.

علبة لوزية 12 قطعة بسعر 120 جنيه.

علبة فسدقية 12 قطعة بسعر 216 جنيه.

علبة سودانية 500 جرام بسعر 36 جنيه.

علبة سمسمية 500 جرام بسعر 43 جنيه.

علبة حمصية 500 جرام بسعر 35 جنيه.

علبة مارشميلو 250 جرام بسعر 35 جنيه.

علبة نوجا سوداني 250 جرام بسعر 35 جنيه.

علبة نوجا لوز 250 جرام بسعر 50 جنيه.

علبة نواعم حمص 500 جرام بسعر 28 جنيه.

علبة نواعم سوداني 500 جرام بسعر 28 جنيه.

علبة دومية بالمكسرات 500 جرام بسعر 43 جنيه.

علبة حمام زبيب 500 جرام بسعر 36 جنيه.

علبة ملبن عين جمل ( حبل ) 400 جرام ( 6 قطع ) بسعر 85 جنيه.

علبة ملبن مكسرات 500 جرام بسعر 31 جنيه.

علبة ملبن سادة جيلي 500 جرام بسعر 17 جنيه.

علبة سندوتش قمر الدين بالمكسرات 500 جرام بسعر 46 جنيه.

علبة لديدة بيضاء وحمراء 500 جرام بسعر 46 جنيه.