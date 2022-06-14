اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14-6-2022

واصلت اسعار اللحوم حالة من التباين اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2،022 و أكد تجار ماشية أن سعر الكيلو القائم للجزارين يتراوح اليوم الثلاثاء بين 73 جنيها إلي 75 جنيها بينما يبلغ سعر كيلو الأضحية القائم من 75 جنيها إلي 78 جنيها للحم السوبر.

وأضاف التجار أن سعر الماشية متوسطة الجودة وصغيرة الحجم تتراوح بين 67 جنيها إلي 72 جنيها وهي مخصصة للتربية والتسمين ، وتحتاج الي شهرين وأكثر حتي تتحول لماشية اللحم .

وتراوح سعر الكندوز في محلات الجزارة ما بين 140 إلي 175 جنيه للكيلو حسب المنطقة ، وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 180 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 175 جنيها للكيلو

كما تارجح سعر كيلو اللحم الضأن 150جنيها، وسجلت الكبدة البقري والضأن 145 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو.

جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في بيان له مؤخرا أنه استعدادا لاستقبال عيد الاضحى قامت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلي حيث وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية وحوالي 55 الف رأس للذبيح الفوري .

واضاف وزير الزراعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرا من شهر نوفمبر الماضي وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولى مشيرا إلى أنه قد ورد فعلياً للبلاد حتى الان حوالي 50 الف طن من اللحوم المبردة والمجمدة وعدد 111 الف رأس عجول للذبيح الفوري وعدد 116 ألف رأس للتربية و ذلك في إطار جهود الوزارة لضبط واستقرار أسعار اللحوم الحمراء .